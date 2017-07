Süüria ülestõusnud teatasid režiimi sõjalennuki allatulistamisest

"Lennuk tulistati alla ja see kukkus režiimi kontrolli all olevale territooriumile. Piloodi kohta meil infot ei ole," ütles Süüria kaguosas tegutseva ülestõusurühmituse Ahmad al-Abdo Väed kommunikatsioonijuht Fares al-Munjed.

Vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus kinnitas režiimivägede sõjalennuki allatulistamist Damaskuse maapiirkonna ja Sweida provintsi piiril asuva küla lähistel.

USA, Venemaa ja Jordaania jõudsid reedel kokkuleppele relvarahutsooni loomises Süüria edelaosas Quneitra, Sweida ja Daraa piirkondades, kus jõustus relvarahu 9. juuli keskpäeval.

Valitsusväed alustasid sellele vaatamata esmaspäeval Sweidas pealetungi Ahmad al-Abdo vägedele ja rühmitusele nimega Idalõvid (Lions of the East). Sõjategevus mitme provintsis asuva kõrgendiku ja küla pärast on teisipäeval jätkunud.

Vaatluskeskuse direktor Rami Abdel Rahman ütles AFP-le, et kaks mürsku langes ka Daraa linna, ent teateid vigastatutest ei ole.