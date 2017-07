Simson: Eesti keskendub transpordis eesistumisel maismaatranspordile

"Huvi uue maanteepaketi vastu on olnud Euroopas nii liikmesriikide, parlamendi kui transpordisektori poolt suur ning meilt oodatakse lahendusi, mis toimiksid sama hästi nii Euroopa südames kui äärealadel. Liikmesriikide soovid on tulenevalt erinevast praktikast väga erinevad, seega on kogu Euroopale heade kompromisside leidmine keerukas ülesanne," selgitas Simson.

Teise olulise prioriteedina tõstatas Simson tänasel esinemisel Euroopa lennuohutuse ja lennundusturu konkurentsipõhimõtete uuendamise tähtsuse. Lisaks rõhutas minister vajadust leida lahendusi, kuidas muuta Euroopa äärealad lennuettevõtjatele atraktiivsemaks. Eelkõige pidas minister silmas piirkondi, mis on Kesk-Euroopast kaugemal, nagu näiteks Eesti.

Eesti prioriteete tutvustades tõstatus korduvalt ka transpordivaldkonna digitaliseerimise küsimus ning majandus- ja taristuminister sai veelkord rõhutada, et Eesti eesmärk on Euroopaga digitaliseerimises kogemusi jagada ning leida uusi lahendusi. "Eduka e-riigi mainega Eestil on eesistumisega hea võimalus pakkuda välja e-lahendusi Euroopa transpordisektori sujuvamaks muutmiseks," lisas Simson.

Lisaks tutvustas minister Simson põgusalt Eesti eesistumise ajal arutlusele tulevaid teemasid meretranspordi, postiteenuste ja turismi valdkondades.

Liikuvus mõjutab oluliselt Euroopa elanike igapäevaelu ja annab tööd enam kui 11 miljonile inimesele. Maanteetranspordi sektor moodustab sellest pea poole, andes tööd ca. 5 miljonile inimesele.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson tutvustab teisipäeval ja kolmapäeval Brüsselis Euroopa Parlamendi komisjonides Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise tähtsamaid teemasid. Lisaks kohtub Simson Euroopa Transporditööliste Föderatsiooni ja 12 tööstusliidu juhiga.