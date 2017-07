Video: Tõniste juhatas esmakordselt EL-i rahandusministrite kohtumist

Enne koosolekut andis minister Tõniste ajakirjanikele ülevaate Eesti eesistumise prioriteetidest, kuid poliitiku halb inglise keel ja konarlik väljendusviis on pannud Eesti meedia küsima, kas minister oli oma kommentaari pähe õppinud.

Rahandusministeeriumi teatel esines Tõniste kohtumisele saabudes koosoleku eesistujana ettevalmistatud sõnavõtuga, kus andis ülevaate kohtumise päevakorrast ja eesmärkidest.

"Tegemist on tavapärase nn doorstep formaati lühikese kõnega. Seda kasutab enamik ministreid enda esindatava maa eesmärkide ja tegevusplaani tutvustamiseks. Ministri pöördumise eesmärk oli anda rahvusvahelisele meediale teada Eesti prioriteetidest finants- ja maksupoliitika valdkonnas. Selleks on Euroopa finantssektori tugevdamine, maksupoliitika moderniseerimine ning Euroopa Liidu 2018. aasta eelarves kokkuleppele jõudmine," selgitas ministeerium.

"Eriliseks tegi olukorra, et meie minister juhatas esimest korda eesistujana ka rahandusministrite kohtumist ning tema sõnumid on seetõttu ka kõrgendatud avalikkuse tähelepanu all."

Ministeeriumi kinnitusel ei olnud Tõnistel kohtumise eel seekord ajakirjanike küsimustele vastamiseks aega ja võimalust.