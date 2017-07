Keskerakond tahab ERJK ettekirjutuse vaidlustada

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ei pea erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) ettekirjutust 220 000 euro tasumise kohta õigustatuks ja teeb erakonna juhatusele ettepaneku see halduskohus vaidlustada.

"Isiklikult ei pea ma ettekirjutust õigeks ja arvan, et see tuleb kohtus vaidlustada," ütles Korb teisipäeval BNS-ile. Ta lisas, et erakonna juhatus arutab seda järgmisel esmaspäeval.

ERJK tegi esmaspäeval Keskerakonnale ettekirjutuse, sest aastate eest annetusena saadud Tartus asunud majaosa müügiga Paavo Pettaile on erakonda varjatult rahastatud. Ettekirjutuse kohaselt peab erakond kandma riigieelarvesse 220 000 eurot.

"Ma ei tea tehingu nüansse, aga erakonna eesmärk oli saada maja müügist maksimaalset kasumit. Seda sai tehtud ja ma küll arvan, et selliseks karmiks otsuseks polnud põhjust," lausus Korb.

"Erinevatest allikatest kogutud tõendite põhjal järeldab komisjon, et maja eest ei tasunud Paavo Pettai oma isiklikest vahenditest ja et tegemist ei ole müügihinna laekumisega erakonnale, vaid erakonnaseaduse tähenduses keelatud annetuse vastu võtmisega summas 220 000 eurot," seisab ERJK istungi protokollis.

Komisjon tegi Keskerakonnale ärakuulamiseks kirja, milles palus esitada asja kohta oma arvamus, võimalikud vastuväited ning neid kinnitavad tõendid. Erakonna vastusest ei ilmnenud komisjoni kogutud tõendeid ümberlükkavaid asjaolusid, tõdes ERJK.

Keskerakond sai Tartus asuva majaosa päranduseks 2010. aastal. 2011. aastal müüs erakond selle 250 000 euroga partei kunagisele kauaaegsele koostööpartnerile Pettaile, kes omakorda sõlmis eellepingu majaosa edasimüümiseks hinnaga 32 000 eurot.

Müügitehing toimus 2014. aastal Pettai väitel küll 200 000 euroga, kuid talle tehtud maksuotsuse kohtumenetluses leidis ringkonnakohtus eelmise aasta lõpus tõendamist, et 200 000-eurone tehing toimus reaalselt hinnaga 30 000 eurot ning ülejäänud osas oli müügihind fiktiivne.

Järelevalvekomisjonil tekkis seetõttu kahtlus, et tehinguga võis toimuda erakonna varjatud rahastamine 220 000 euro ulatuses, kuna erakonnale maksti umbes 30 000 eurot maksva asja eest kaheksakordset hinda.

Komisjoni istungite protokollidest selgub, et müügitehinguga seotud asjaolude kohta küsis komisjon Keskerakonnalt aasta algul ka selgitusi, kuid erakond keeldus neid partei eelmise esimehe Edgar Savisaare nüüdseks kohtusse jõudnud kriminaalasjale viidates andmast.