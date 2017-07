May andis korralduse parlamendisaadik rassistliku väljendi pärast fraktsioonist välja heita

Briti peaminister Theresa May andis oma erakonna parlamendifraktsiooni juhile (chief whip) korralduse eemaldada fraktsioonist Konservatiivse partei parlamendisaadik selle eest, et ta kasutas ühel Brexitit puudutaval üritusel toimunud arutelul sõna "neeger".

Anne Marie Morris palus vabandust solvava sõnakasutuse pärast, kui opositsiooni poliitikud hakkasid teda rassismis süüdistama, vahendas The Guardian.

"See kommentaar oli täiesti tahtmatu. Ma siiralt vabandan solvamise pärast," ütles Morris e-posti teel saadetud vabanduses.

Umbes kolm tundi hiljem avaldas May teate, milles ütles, et Morrist karistatakse. Tema hinnangul oli Morrise keelekasutus šokeeriv ja vastuvõetamatu.

Morris kasutas sõna "neeger", kui kirjeldas Euroopa Liidust leppeta lahkumise väljavaateid. Tema sõnavõtu salvestas Huffington Post.

Mitmed poliitikud kritiseerisid samuti Morrise sõnakasutust. Näiteks konservatiivist parlamendisaadik Heidi Allen ütles, et vabandus ei ole piisav ning partei peaks näitama rassismi suhtes üles nulltolerantsi. Tööpartei l iige Tulip Siddiq kutsus peaministrit üles võtma kasutusele distsiplinaarmeetmeid.

Liberaaldemokraatide endine liider Tim Farron oli üks esimesi, kes kutsus üles peatama Morrise fraktsiooniliikme staatust.

Parlamendiliikmeks jääb Morris edasi ning suure tõenäosusega hääletab ta konservatiividega koos edasi, kuid ametlikult May valitsust toetavate rahvasaadikute - konservatiivide ja Põhja-Iirima unioniste - arv on nüüd ühe võrra väiksem. Parlamendi alamkojas on Mayl nüüd vaid kuuesaadikuline enamus.