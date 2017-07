Trumpi poeg avaldas vene advokaadiga kohtumisele eelnenud kirjavahetuse

Suhtekorraldaja Rob Goldstone ütles kirjades Donald Trump juuniorile, et "informatsioon on osa Venemaa ja selle valitsuse toetusest Trumpile", vahendas BBC.

USA ametnikud uurivad Venemaa väidetavat sekkumist USA presidendivalimistesse.

Goldstone on varem eitanud, et teab midagi Vene valitsuse sekkumisest valimistesse.

E-kiri Trump juuniorile ütleb, et vene advokaat on pakkunud Trumpi kampaaniale ametlikke dokumente ja informatsiooni, mis võivad heita varju Clintonile ja tema sidemetele Venemaaga ning mis oleks Trumpile kasulik.

"Kui see on nii nagu sa ütled, siis see meeldib mulle," vastas Trump juunior.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 11, 2017

Ajaleht New York Times teatas varem, et allikate kohaselt kirjutati Donald Trumpi vanimale pojale Donald Trump juuniorile enne kohtumist venelannast advokaadi Natalia Veselnitskajaga, et viimase poolt pakutav väidetav informatsioon tema isa vastaskandidaadi Hillary Clintoni kohta on pärit otse Vene võimuringkondadest.

Rob Goldstone vahendas ajalehe andmeil kohtumist Veselitskajaga.

Trump juunior on kohtumise toimumist kinnitanud, kuid öelnud, et mingit sisulist informatsiooni ta advokaadi käest ei saanud. Kohtumise vahendamist on Associated Pressile tunnistanud ka Goldstone.

New York Timesi viimane artikkel on esimene väide selle kohta, et Trump juunior eeldas kohtumisele minnes, et saab Clintonit kahjustavat informatsiooni Kremlist.

Eelmise aasta juunis toimunud kohtumisest kirjutas esimesena laupäeval samuti ajaleht New York Times.

Presidendi vanim poeg selgitas oma avalduses, et lugu sai alguse, kui tema poole pöördus tuttav, kellega ta oli saanud tuttavaks 2013. aastal Moskvas toimunud missivõistluste ajal. Tuttav oli palunud tal kohtuda isikuga, kellel olevat informatsiooni, mis võib tulla kasuks tema isa valimiskampaaniale. Trump juuniori sõnul isiku nime talle enne kohtumist ei öeldud.

Veel laupäeval väitis Trump juunior, et ta kohtus advokaat Natalia Veselnitskajaga seoses küsimusega, mis puudutab Vene orbude adopteerimist USA perekondadesse. Kreml keelas selle ära pärast nn Magnitski nimekirja koostamist USA poolt.

Lisaks Trumpi pojale võtsid kohtumisest Veselnitskajaga osa ka Trumpi väimees ja praegune nõunik Jared Kushner ja tollane kampaaniajuht Paul Manafort.

"Ma palusin Jaredil ja Paulil samuti kohal olla, kuid ma ei öelnud midagi selle sisu kohta," selgitas Trump Jr. oma avalduses. "Pärast esialgset tutvustamist teatas see naine, et tal on informatsiooni, mille kohaselt rahastavad Venemaaga seotud isikud Demokraatliku Partei Rahvuskongressi (DNC) ja toetavad proua Clintonit. Tema jutt oli pealiskaudne, ebaselge ning ebaloogiline. Mingeid detaile või tõendeid ei antud ega isegi pakutud. Üsna kiirelt sai selgeks, et mingit tähenduslikku informatsiooni tal ei ole."

Trump juuniori sõnul liikus jutt seepeale adopteerimise ja inimõiguste teemalise seaduse küsimuste juurde. Tollase presidendikandidaadi poeg selgitas siis Veselnitskajale, et tema isa on tavakodanik ega saa selle teemaga tegeleda. Trump juuniori sõnul kestis kohtumine 20-30 minutit.