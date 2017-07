Liidud sunniviisilist vaktsineerimist ei poolda

Möödunud nädalal tõstatas õiguskantsler Ülle Madise küsimuse, kas ka Eestis tuleks kaaluda, kuidas vaktsineeritud laste arvu tõsta, ning käsitles oma arutluses teiste riikide kogemusi, kus vaktsineerimine on tehtud kohustuslikuks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti Patsientide Esindusühing vaktsiinide kohustuslikuks tegemist või muudmoodi reeglistamist ei poolda. Ühingu juhataja Pille Ilvese sõnul peab igale inimesele jääma vääramatu õigus otsustada omaenda keha üle.

"Tuleb leida mingeid muid võimalusi ja põhimõtteliselt on igal lapsevanemal õigus võtta vaktsiini infoleht lahti ja vaadata ise, lugeda ise ja teha ise teadlik ja informeeritud otsus. Kedagi ei saa sundida tegema midagi, kui tal endal on mingeid vastuargumente või tal on endal mingisugused muud põhimõtted," rääkis Ilves.

Eesti Lastearstide Seltsi presidendi Ülle Einbergi sõnul kedagi vastu tahtmist vaktsineerida ei tohiks. Küll aga saab Einbergi sõnul vaktsiinidega paljusid nakkushaigusi vältida, mille ohte noored lapsevanemad ei pruugi tunnetada.

"Inimeste, noorte lastevanemate mitte ainult teadlikkus, vaid ka ohutunne on kadunud. Kui eelmisel sajandil kõik veel väga hästi teadsid ja mäletasid, kuidas perede kaupa lapsed haigestusid näiteks difteeriasse ja surid ära, siis jah, sellel sajandil, ma arvan, et inimestes selline ohutunne on kadunud," selgitas Einberg.

"Teine asi on see, et võib-olla me liiga palju räägime vaktsiinide kõrvaltoimetest, mida lapsevanemad tegelikult kardavad. See kasu, mida me tegelikult kaitsesüstimistest saame, on ju palju suurem kui kõrvalmõjude riskid," lisas ta.

Nendes riikides, kus vaktsineerimine on kohustuslik, ei ole terviseameti kinnitusel täheldatud, et vaktsineerimise hõlmatus oleks suurem. Terviseameti kriisireguleerimise nõuniku Martin Kadai sõnul tuleks inimestele kohustuse panemise asemel teha hoopis rohket teavitustööd.

"Mida tuleks teha täna oluliselt julgemini ja jõulisemalt, on inimeste teadlikkuse tõstmine ja inimeste informeerimine, sest inimesed elavad suhteliselt palju selles infoväljas, kus on vaktsineerimise suhtes kriitiline ja väärinformatsioon, et vaktsiinid on ohtlikud või vaktsiinid ei tööta. Sellele tuleb tasakaalustuseks vastuinformatsioon," rääkis ta.