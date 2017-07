Europarlament arutab tugevamat kontrolli saadikute välisvisiitide üle

Debati põhjus on parlamendi liikmete reisid Süüriasse, Krimmi ja Aserbaidžaani, kus saadikute arvamusi võidi võtta Euroopa Parlamendi ametliku seisukoha pähe, vahendas Läti rahvusringhääling.

Välisasjade komisjoni liige David McAllister on edastanud parlamendile kirja, milles palub tugevdada kontrolli saadikute välisvisiitide üle.

Ta soovitab kehtestada sanktsioone neile saadikutele, kes edastavad seisukohti, mis erinevad parlamendi omadest.

"Kui nad tahavad nõudeid karmistada, siis tehku seda. Kuid nad ei saa takistada meid kuskile minemast," kommenteeris Eesti europarlamendi saadik Yana Toom.

2016. aastal külastas Toom koos Läti europarlamendi saadiku Andrejs Mamikinsiga Süüria presidenti Bashar al-Assadit.

"Meie tööandja ei ole Antonio Tajani või mõni teine austatud kolleeg, vaid meie valija. Ja nemad on need, kellele me peame vastuseid andma," märkis Toom.

Toomi sõnul on ta alati öelnud, et esindab sellistel puhkudel enda isiklikku arvamust, mitte parlamendi või liberaaldemokraatide või ka Keskerakonna oma.

Mamikins ütles, et on uhke, et on Assadit külastanud. "Sinna minemine oli seda väärt, sest see oli kasulik jutuajamine. Parem on suhelda ja rääkida, mitte lihtsalt hukka mõista ja rääkida resolutsioonide kaudu, istudes Euroopa Parlamendi soojades kabinettides," ütles ta.

Ka teine Läti europarlamendi saadik, Tatjana Ždanoka on külastanud Süürias Assadit.