Aabi sõnul erandit tahtvad väikevallad iseseisvana hakkama ei saaks

Aab selgitas, et valitsus tahab anda omavalitsustele ülesandeid ja otsustusõigust juurde ning selleks, et neid ülesandeid täita, on vaja tema sõnul teatud kriitilist massi.

"Ja tegelikult ka rahalisi vahendeid tuleb omavalitsustele kõvasti juurde, nii et selleks peavad nad olema teatud võimekuse ja suutlikkusega. Ja nüüd kaardile vaadates, pärast reformi see ka nii on," lisas Aab ja tõdes, et tema hinnangul näiteks Emmaste ja Tõstamaa vallad omapäi hakkama ei saaks.

Tõstamaa volikogu otsustas, et vaidlustab kohtus valitsuse määruse, mille kohaselt liidetakse vald haldusreformi käigus Pärnu, Paikuse ja Audruga. Ka Emmaste ja Pühalepa vald otsustasid, et vaidlustavad kohtus valitsuse otsuse nende sundliitmise kohta.