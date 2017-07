ERR Brüsselis: ministrid näitasid orienteerumist EL-i asjades ja keeleoskust

Veel enne kui parlament suundub suvepuhkusele käivad Brüsselist kolme päeva jooksul läbi praktiliselt kõik Eesti ministrid, kes saavad näidata oma orienteerumist Euroopa Liidu asjades, aga ka näiteks keeleoskust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teisipeäval tegi Eesti ministrite etteastetega otsa lahti Toomas Tõniste, kes juhtis rahandusministrite kohtumist.

"Eesti prioriteet eesistujana on avatud ja innovaatiline Euroopa majandus. Me tahame jõuda kokkuleppele, kuidas liikuda edasi kapitaliturgude liiduga. Teiseks, tahaksime langetada otsuseid, mida teha halbade laenudega. Ma ootan väga tänast ECOFIN kohtumist," rääkis ta kohtumise eel ajakirjanikele.

Kui aeg oli selgitada, mida rahandusministrid otsustasid, sai ühe küsimuse ka eesistuja Tõniste.

"Kas saaksite meid viia kurssi Euroopa semestri aruteluga? Kas kiitsite kõik dokumendid probleemideta heaks?" küsis Itaalia Radio Radicale Brüsseli korrespondent David Carretta.

"Eelarvetega on alati niimoodi, et kõik ei ole rahul, aga me oleme kindlalt sellel teel, et kokkulepped ja... probleeme me ei näe seal. Aitäh!" vastas Tõniste.

Samal ajal kandis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo parlamendis ette mõtteid liidu kaubanduspoliitika arendamisest.

"Pöörame erilist tähelepanu kindlustamaks, et Euroopa kaubanduspoliitika on vastutustundlik. Kahepoolsed lepped parandavad EL-i ettevõtete ja nende toodete ligipääsu välisturgudele, panustades seega Euroopa majanduskasvu ja luues kodus uusi töökohti," kõneles Palo.

Euroopa Liidu keskkonnapoliitika on teadagi koormatud rohkete tehniliste nüanssidega. Keskkonnaminister Siim Kiisleri meeskond kandis hoolt selle eest, et ministril oleks keerulistele küsimustele vastamiseks alati võtta õige paber, mistõttu tuli mõnel saadikul oma küsimusele vastust veidi oodata.

"Muidugi me osaleme Malta konverentsil "Meie ookean". Nõustun, et on prognoosid, mis ütlevad, et kui me samas tempos jätkame, siis võib peagi ookeanis olla rohkem plastikut kui kalu," rääkis Kiisler.

Parlamendis oli ka maaeluminister Tarmo Tamm. "Inimkonna saatus sõltub suuresti sellest, mis toimub maapinna ülemises 20 sentimeetri paksuses kihis. Seetõttu soovimegi eesistujana põllumuldade kaitse ja kasutamisega seotud väljakutsete teema tõstatada," kõneles ta.