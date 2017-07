Kuna avamere tuuleparkides toodetav elektrienergia ei ole Eesti ja Leedu kontekstis praeguste turuhindadega konkurentsivõimeline, on avamereobjektid vähemalt kuni 2020. aastani kontserni äriplaanidest välja jäetud, seisab ettevõtte majandusaasta aruandes.

Viimastel aastatel on elektrihind Baltimaade ja Põhjamaade piirkonnas olnud umbes 30 eurot megavatt-tunni kohta, mis Nelja Energia juhatuse esimehe Martin Kruusi sõnul ei võimalda ilma toetuseta ühtegi tootmisvõimsust juurde ehitada.

Kuigi Nelja Energia enne 2020. aastat avamere tuuleparke ehitama ei hakka, arendab ettevõte projektid sinnamaani välja, et sobiva võimaluse tekkimisel projektiga edasi minna. "Nelja Energial on eesmärgiks projektid tehnilises mõttes välja arendada et soodsa võimaluse tekkimisel need kiiresti ette võtta," ütles Kruus.

Kruus ei soovinud öelda, millise elektrihinna juures projektid tasuvaks muutuksid, kuid ütles, et möödunud aastal Leedus valmis saanud Šilute tuulepargi toodangu fikseeritud hind 69,5 eurot megavatt-tunni kohta oli sobiv projekti elluviimiseks.

Samuti mainis Kruus Vattenfalli eelmise aasta novembri sõlmitud lepingut, millega Vattenfall arendab Taanis välja 600-megavatise tuulepargi, kus fikseeritud hinnaks on kõigest 49,9 eurot megavatt-tunni kohta. Viidates, et tasuvushind võiks Nelja Energial samuti nende hindade vahele jääda.

Kruus väljendas oma sõnul optimismi, et tulevikus on võimalik mõne taastuvenergia toetuse abil projektid ellu viia. Ühe võimalusena näeb ta taastuvenergia müümist riikidele, kes oma taastuvenergia eesmärke saavutada ei suuda. "Pigem on rohkem riike, kes oma eesmärgid täidavad, mistõttu pakkumist turule on, kuid on ka riike, kes oma eesmärke ise täita ei suuda," märkis Kruus.

Nelja Energia plaanib Hiiumaa põhjarannikule merre 700-megavatist meretuuleparki, ligikaudu 200-ruutkilomeetrine park rajataks 12 kilomeetri kaugusele rannajoonest kuni 30 meetri sügavusele Vinkovi ja Apollo madalikele ja selle rajamine maksaks kuni 2 miljardit eurot. Samuti on ettevõttel arendamisel projekt Leetu 400-megavatise avamere tuulepargi rajamiseks.