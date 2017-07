Peruu kohus ei vabastanud Fujimorit karistuse kandmiselt

Kohus andis oma otsusest teada suhtlusvõrgustike vahendusel. Ehkki perekonnal on õigus esitada apellatsioon, on analüütikute sõnul selle edu tõenäosus nüüd väike.

Aastail 1990 kuni 2000 Peruud valitsenud Fujimori kannab 25-aastast karistust inimõiguste rikkumise ja korruptsiooniga seotud paragrahvide alusel ning teda hoitakse erilistes majutustingimustes pealinna Lima eeslinnas asuva politsei peakorteri territooriumil.

Tänaseks 78-aastane Jaapani päritolu Fujimori tervis on vangistuses viibides halvenenud ning ta on olnud korduvalt ka haiglaravil.

Tema lapsed - peamiselt tütar Keiko Fujimori, kes juhib erakonda Fuerza Popular (Rahva Vägi), mis hoiab 71 kohaga 130-liikmelise parlamendi enamust - on pikka aega püüdnud isa vanglast ennetähtaegselt vabastada.

Praegune president ja endine peaminister Pedro Pablo Kuczynski vihjas juunis võimalusele, et ta võib kaaluda ekspresidendile armuandmist. Samas eitas ta jutte, mille kohaselt on kongressi kontrolliva erakonnaga sõlmitud asjaga seoses mingisuguseid salajasi kokkuleppeid.

Maikuus püüti parlamendis läbi suruda eelnõu, mis lubaks eakatel vangidel nagu Fujimori viibida alates 75. eluaastast koduarestis. Eelnõu ei läbinud parlamendihääletust.