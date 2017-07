Kambja, Ülenurme ja Pala lähevad sundliitmise vastu kohtusse

Eelmisel nädalal tegi valitsus ära sundliitmise otsused, mille järgi peaks ligi 2500 elanikuga Kambja ja üle 7600 elanikuga Ülenurme vald saama üheks suureks Kambja vallaks, kirjutab Tartu Postimees.

Vallad pole plaaniga nõus, sest Ülenurme vald täidab haldusreformi seaduses nõutud 5000 elaniku kriteeriumi ning Kambja vald tahab jätkata iseseisvana ja viitab valitsuse tehtud Loksa linna erandile, sest viimases elab umbes sama palju elanikke kui praeguses Kambja vallas.

Kõige rohkem oli Ülenurme rahvale vastumeelt, et sundliitmise järel tekkiva omavalitsuse nimeks peaks saama Kambja vald. "See on sama hea, kui nööp õmmeldaks ülikonna külge ja siis hakataks seda moodustist kutsuma nööbiks," ütles Ülenurme vallavanem Aivar Aleksejev.

Haldusreformi põlise vastase, Pala vallajuhi Jozsef Weinrauchi sõnul on ainuke variant pöörduda kohtusse ning avaldus Pala valla iseseisvana jätkamiseks antakse kohtule üle selle nädala jooksul.