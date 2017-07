Zimbabwe autoritaarne president Robert Mugabe viibib taas Singapuri haiglas ravil, mis on pannud opositsiooniliidreid küsima, kas 93-aastane riigipea on ikka võimeline riiki juhtima.

Informatsiooniministri avaldust tsiteerinud Zimbabwe riigimeedia kirjutas kolmapäeval, et maailma vanim riigipea lahkus eelmisel reedel "tavapärasele" tervisekontrollile ning ta naaseb kodumaale hiljem sel nädalal. Tegemist on Mugabe kolmanda reisiga Singapuri sel aastal.

Mugabe pidi kava kohaselt võtma osa kampaaniaüritusest reedel, ent korraldajate sõnul on kokkutulek reisi tõttu tühistatud.

Opositsioon, mis on Mugabet hakanud tema ohtrate välisreiside tõttu kutsuma "mitteresideeruvaks presidendiks", on tundnud huvi tema tervisliku seisundi kohta ning öelnud, et eakas mees peaks ametist tagasi astuma.

Mugabe on lubanud järgmise aasta valimistel osaleda, väites, et on endiselt suurepärases vormis. Ta on olnud vaeses Lõuna-Aafrika riigis võimul alates 1980. aastast, esmalt peaministrina ja pärast 1987. aastat presidendina.