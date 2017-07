Hiina avab Djiboutis oma esimese välismaise mereväebaasi

Hiina Rahvavabariik saatis teisipäeval Zhanjiangi sadamast teele laeva sõjaväelastega, kes hakkavad tegutsema Pekingi esimeses välismaises mereväebaasis Djiboutis. Analüütikute hinnangul näitab samm seda, et Hiina sõjaline mõjuvõim on saamas üha globaalsemat mõõdet.

Eritrea, Etioopia ja Somaaliaga piirnev väikeriik Djibouti asub strateegiliselt olulises kohas Bab el-Mandebi väinas, mis ühendab Punast merd ja India ookeani. Tõenäoliselt ärritab Hiina uus baas kõige rohkem Indiat, sest tegu on järjekordse sõjalise elemendiga India ümber - näiteks varem on Hiina sõlminud sõjalisi liite Bangladeshi, Myanmari ja Sri Lankaga, vahendasid Reuters ja BBC.

Hiina alustas baasi rajamist eelmisel aastal ning ametlikult on selle eesmärgiks olla toeks Hiina laevadele, mis viibivad Jeemeni ja Somaalia lähistel rahuvalve- ja humanitaarmissioonidel. Samuti saab seda kasutada sõjaväeliseks koostööks, õppusteks ja päästemissioonideks, teatas Hiina ametlik uudisteagentuur Xinhua.

Tegemist on Pekingi esimese meretaguse mereväebaasiga, kuigi Hiina ise on nimetanud seda pigem logistikakeskuseks.

Lisaks oma relvajõudude moderniseerimisele on Hiina viimastel aastatel paistnud silma Aafrikas tehtud ulatuslike investeeringutega. 2015. aastal lubas Hiina investeerida Aafrika arengusse 60 miljardit dollarit. Lisaks sellele, et Hiinast on saanud kontinendi suurim kaubanduspartner, on Peking saatnud Aafrikasse raha ja tööjõudu erinevate infrastruktuuriprojektide teostamiseks. Aafrika aga varustab Hiinat omakorda loodusvaradega.

2015. aastal alustas Hiina Lõuna-Sudaanis ka oma esimest välismaist rahuvalvemissiooni.