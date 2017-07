Seeder: suhkrumaksu saatus sõltub koalitsioonipartneritest ja majandusest

"Kõigepealt loomulikult tuleb presidendi märkused läbi arutada ja läbi analüüsida. Eks sügiseks me oleme ka targemad kogu eelarvepoliitika olukorrast selles mõttes, et me näeme, kuidas on majandus kasvanud, kuidas on tulud laekunud, milline on majandusprognoos lähemateks kuudeks ja järgmiseks aastaks. Kõiki neid tegureid tuleb arvestada enne kui langetatakse otsus," ütles Seeder ERR-ile.

"Isamaa ja Res Publica Liidu seisukoht oli algusest peale, et meie ei tahaks, et suhkrumaksu kehtestataks, aga läbirääkimistel oli see neljast maksust ainukene, mis sellisel kujul jõustub - nii me leppisime kokku. Sellel hetkel ei olnud meil aega ja võimalust leida katteallikaid ja jätta suhkrumaks ära," lisas ta.

"See sõltub ka väga palju koalitsioonipartneritest, nende valmisolekutest ja teiseltpoolt majanduse arengust ja prognoosidest, mis sügisel on. Nii, et ei välista üht ega ka teist varianti," ütles Seeder veel.

IRL-i fraktsiooni aseesimees Priit Sibul ütles, et erakorralisi istungeid seoses presidendi poolt tagasi saadetud suhkrumaksu eelnõuga ei tule ja teema võetakse ette uuesti sügisel.