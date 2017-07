Seeder: eesistujana võiksime kasutada eesti keelt nii palju kui võimalik

IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et Euroopa Liidu eesistujamaana võiksid meie ministrid kasutada eesti keelt nii palju kui võimalik. Rahandusminister Toomas Tõniste konarlik inglise keel on Seedri arvates meedias üle dramatiseeritud.

"Küllap saab Toomas Tõniste sellega ilusti hakkama. Ma tean, et ta ka täiendab end ja õpib inglise keelt juurde, nii nagu mitmed ministrid nii nagu ma tean, eesotsas peaministriga," ütles Seeder ERR-ile.

"Ma arvan, et ta saab ilusti hakkama. Ametlikud nõukogud toimuvad reeglina emakeeles kõik. Kõikidel olulistematel kohtumistel on võimalik rääkida emakeeles kõikidel ministritel ja need kohtumised, kus on vaja inglise keelega hakkama saada, siis kindlasti ta saab," lisas ta.

"Ma arvan, et see teema on üle dramatiseeritud. Kui me vaatame Euroopa Liidu 28 ministrite nõukogu, siis kõikides on väga mitmeid ministreid, kes inglise keelt üldse ei räägi ja saavad hakkama. Oluline on kindlasti olla tugev oma valdkonnas, vallata teemat, olla aktiivne. Erialane professionaalne teadlikkus teemast on kindlasti olulisem. Aga keeleoskus loomulikult on alati kasuks," rääkis Seeder.

Seeder rõhutas, et oluline on eelkõige sisu, aga kui on võimalus kasutada professionaalset tõlki ja on olemas sünkroontõlke võimalused, siis tuleks kasutada eesti keelt.

"Ma pean oluliseks ka seda, et me saaksime ise eesistujana kasutada ka eesti keelt nii palju kui võimalik ka väljendusena. Eesti keel on väga ilus keel ja väikerahvana ja väikeriigina on meil oluline, et ka meie keel kõlaks nendel üritustel," sõnas Seeder.

Tõniste on ministrina Seedri hinnangul hästi hakkama saanud. "Minu arvates on ta olukorras, kus ta on pidanud hüppama kohe kõige aktiivsemasse perioodi oma tegevusega vahetult eelistumise eel, suutnud kohaneda päris hästi," kommenteeris Seeder.