Keskerakond pakkus Savisaarele esinumbri kohta

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles, et Keskerakond pakub Tallinnas Edgar Savisaarele üldnimekirjas kohta number üks.

Korbi sõnul on Savisaarel nii linna kui Keskerakonna ees nii suured teened, et ta väärib nimekirjas esikohta, vahendasid ERR-i raadiouudised.

"Selle teema ümber oli arutelu ja pakuti, et Edgar Savisaar võiks olla esinumber Tallinna nimekirjas. Kellegil sellele vastuväiteid ei olnud," rääkis Korb.

"Edgar Savisaar on alati väga palju hääli valimistel saanud. Tal on väga suur ja laiapõhjaline toetus elanikkonna seas ja ma arvan, et kindlasti ta saab ka sel korral päris kõva tulemuse, kui ta otsustab valimistel kandideerida," lausus Korb.

Tavaliselt juhib üldnimkirja linnapeakandidaat. Savisaare kohtu all olek erakonna juhte ei häiri, Korbi kinnitusel kehtib Eestis süütuse presumptsioon. Millal savisaar vastuse annab, seda erakonna peasekretär ennustada ei osanud.