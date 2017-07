Trumpi poeg: praegu suhtuksin vene advokaadiga kohtumisse teisiti

"See oli enne seda Venemaa-palavikku. See oli enne Venemaa-maaniat," selgitas Trump juunior Hannityle. "Ma arvan, et mul ei hakanud häirekellad lööma tookord, sest see olnud selline teema, nagu sellest on tehtud viimase üheksa-kümne kuu jooksul."

Trump juuniori sõnul polnud sellest kohtumises mingit sisu. "Mul poleks see isegi meelde tulnud enne, kui te hakkasite seda asja läbi vaatama. See oli otseses mõttes lihtsalt 20 raisku läinud minutit, millest on kahju."

"Minu jaoks oli see lihtsalt opositsiooni kohta andmete otsimine. Neil oli miskit, võib-olla konkreetsed tõendeid nende juttude kohta, millest ma olin kuulnud ja seega ma mõtlesin, et kuulan ta ära. Aga tegelikkuses ei jõudnud see asi kuhugi ning oli selge, et see polnud kohtumise sisuks," lisas ta.

Fox Newsile antud kommentaar oli Trump juuniori esimene avalik esinemine pärast seda, kui ta avaldas oma Twitteri-kontol kunagise e-kirjavahetuse, mis kohtumisele eelnes.

New York Timesi kinnitusel avaldas Trump juunior kirjavahetuse pärast seda, kui oli saanud teada, et ajalehel on see kavas nagunii avaldada.

Venelannast advokaat Veselnitskaja ütles teisipäeval NBC-ile, et ta ei olnud mingit sensitiivset informatsiooni Hillary Clintoni kohta ning et tal polnud kavas ka midagi sellist omada.

Kui Hannity palus Trump juunioril Veselnitskaja sõnu kommenteerida, tunnistas presidendi poeg, et talle tundus üllatav jutt sellest, kuidas tema olevat olnud see, kes informatsiooni välja pressis, sest ka tema poolt avaldatud e-kirjadest tuleb välja, et kohtumise põhjenduseks oli just väide, et Vene poolel olevat mingit informatsiooni.

Trump juunior rõhutas intervjuus ka seda, et oma isale ta kohtumisest Veselnitskajaga ei rääkinud, sest "mitte midagi ei olnud rääkida". Ka Valge Maja on varem öelnud, et Trump ise polnud kohtumisest varem kuulnud hoolimata sellest, et lisaks tema pojale võtsid sellest osa ka tema väimees Jared Kushner ja tema tollane kampaaniajuht Paul Manafort.

USA meedia on Trump juuniori kohtumisest kirjutanud laupäevast saadik

Ajaleht New York Times kirjutas teisipäeval oma allikatele viidates, et Trump juuniorile kirjutas suhtekorraldaja Rob Goldstone enne kohtumist venelannast advokaadi Natalia Veselnitskajaga, et viimase poolt pakutav väidetav informatsioon tema isa vastaskandidaadi Hillary Clintoni kohta on pärit otse Vene võimuringkondadest.

New York Timesi viimane artikkel oli esimene väide selle kohta, et Trump juunior eeldas kohtumisele minnes, et saab Clintonit kahjustavat informatsiooni Kremlist. Kui Trump juunior hiljem kirjavahetuse oma Twitteri-kontol avalikustas, tuli ka sealt välja, et Goldstone ütles kirjades Donald Trump juuniorile, et "informatsioon on osa Venemaa ja selle valitsuse toetusest Trumpile".

E-kiri Trump juuniorile ütleb, et vene advokaat on pakkunud Trumpi kampaaniale ametlikke dokumente ja informatsiooni, mis võivad heita varju Clintonile ja tema sidemetele Venemaaga ning mis oleks Trumpile kasulik.

"Kui see on nii nagu sa ütled, siis see meeldib mulle," vastas Trump juunior.

Eelmise aasta juunis toimunud kohtumisest kirjutas esimesena laupäeval samuti ajaleht New York Times.

Presidendi vanim poeg selgitas oma varasemas avalduses, et lugu sai alguse, kui tema poole pöördus tuttav, kellega ta oli saanud tuttavaks 2013. aastal Moskvas toimunud missivõistluste ajal. Tuttav oli palunud tal kohtuda isikuga, kellel olevat informatsiooni, mis võib tulla kasuks tema isa valimiskampaaniale. Trump juuniori sõnul isiku nime talle enne kohtumist ei öeldud.

Veel laupäeval väitis Trump juunior, et ta kohtus advokaat Natalia Veselnitskajaga seoses küsimusega, mis puudutab Vene orbude adopteerimist USA perekondadesse. Kreml keelas selle ära pärast nn Magnitski nimekirja koostamist USA poolt.

USA kongress võttis 2012. aasta lõpus vastu nn Magnitski seaduse, mis kannab musta nimekirja inimõiguste rikkumistega seotud Venemaa ametnikke. Investeerimisfondi Hermitage Capital palgal olnud jurist Sergei Magnitski süüdistas Vene siseministeeriumi kõrgeid ametnike miljarditesse rubladesse küündinud maksupettuses oma tööandja suhtes. Seepeale esitati 2008. aastal hoopis talle süüdistus maksupettuses ja võeti vahi alla. Magnitski suri 2009. aastal Moskva Butõrka eeluurimisvanglas ravi saamata 37 aasta vanuses pankreatiiti ja temast on saanud vangide väärkohtlemise sümbol.

Advokaat Veselnitskaja, kes on väidetavalt Kremliga lähedalt seotud, on aga tuntud selle poolest, et ta on üritanud erineval moel mõjutada USA seadusandjaid Magnitski nimekirjast loobuma.

Lisaks Trumpi pojale võtsid kohtumisest Veselnitskajaga osa ka Trumpi väimees ja praegune nõunik Jared Kushner ja tollane kampaaniajuht Paul Manafort.

"Ma palusin Jaredil ja Paulil samuti kohal olla, kuid ma ei öelnud midagi selle sisu kohta," selgitas Trump Jr. oma avalduses. "Pärast esialgset tutvustamist teatas see naine, et tal on informatsiooni, mille kohaselt rahastavad Venemaaga seotud isikud Demokraatliku Partei Rahvuskongressi (DNC) ja toetavad proua Clintonit. Tema jutt oli pealiskaudne, ebaselge ning ebaloogiline. Mingeid detaile või tõendeid ei antud ega isegi pakutud. Üsna kiirelt sai selgeks, et mingit tähenduslikku informatsiooni tal ei ole."

Trump juuniori sõnul liikus jutt seepeale adopteerimise ja inimõiguste teemalise seaduse küsimuste juurde. Tollase presidendikandidaadi poeg selgitas siis Veselnitskajale, et tema isa on tavakodanik ega saa selle teemaga tegeleda. Trump juuniori sõnul kestis kohtumine 20-30 minutit.

Kremli teatel nemad kohtumisest ei teadnud, Trump kiitis poega läbipaistvuse eest

Kreml teatas esmaspäeval kommentaariks, et nemad polnud USA meedias mainitud kohtumisest teadlikud.

President Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov märkis, et Kreml ei tea, kes advokaat Veselnitskaja on, ja lisas, et Kreml ei saa jälgida iga Vene advokaati ja nende kohtumisi. Ka Veselnitskaja ise on korduvalt väitnud, et ta ei ole Kremliga seotud.

Kui laupäeval ja pühapäeval nimetasid Valge Maja esindajad, näiteks personaliülem Reince Priebus New York Timesi väiteid kohtumise kohta tähtsusetuks teemaks, siis pärast Trump juuniori poolt avaldatud kirjavahetust, pole tema kaitseks enam nii aktiivselt sõna võetud.

Ka president Trump ise on teemat kommenteerinud napisõnalise avaldusega, mille tema esindaja ajakirjanikele ette luges: "Minu poeg on kõrgekvaliteetne isik ja ma aplodeerin tema läbipaistva tegutsemise puhul."

Trump juunior ei tööta oma isa administratsioonis, vaid hakkas koos oma venna Ericuga juhtima Trumpi äritegevust, kui viimane riigipeaks sai. Manafort astus Trumpi kampaaniajuhi kohalt tagasi 2016. aasta augustis seoses skandaaliga, mis puudutas tema kunagist tööd Ukraina tollase presidendi Viktor Janukovitši heaks. Hiljem on saanud Manafortist aga üks huvi pakkuvatest isikutest uurimistes, mis puudutavad Venemaa sekkumist USA presidendivalimistesse.

Kushner on praegu aga oma äia vanemnõunikuks ning tõenäoliselt seab äsja avalikkuse ette jõudnud kohtumine kõige suurema surve alla just tema.