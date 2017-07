Antarktika küljest eraldus hiigelsuur jäämägi

Eraldunud jäämäe suurus on hinnanguliselt kuus tuhat ruutkilomeetrit, vahendas BBC.

Teadlastele oli aga jäämäe eraldumine ette teada, sest nad olid jälginud Larseni liustikus olnud suurt lõhet rohkem kui kümme aastat. Lõhe laienemine oli kiirenenud alates 2014. aastast, mis muutis peatse jäämäe eraldumise üha tõenäolisemaks.

Enam kui 200 meetri paksune jäämägi ei liigu lühiajaliselt väga kiiresti ja kaugele, kuid seda jälgitakse. Hoovused ja tuuled võivad aga lükata selle lõpuks Antarktikast põhjapoole, kus see võib hakata ohustama laevaliiklust.

USA satelliit jälgis jäämäge kolmapäeval, kui ületas Larsen C šelfiliustikku. USA kosmoseagentuuri Aqua satelliidi infrapunaandur tuvastas šelfiliustiku ja jäämäe vahel selget vett, mis on soojem võrreldes seda ümbritseva jää ja õhuga, mis on mõlemad alla 0 kraadi.

"Lõhet oli viimastel nädalatel vaevu näha, kuid nüüd on väga selgeid märke, mis näitavad, et see on kogu pikkuses märkimisväärselt avanenud," selgitas Swansea ülikooli professor Adrian Luckman, kelle projekt Midas oli liustiku arengut lähemalt jälginud.

Euroopa satelliidiradari süsteem Sentinel-1 peaks samuti lähitundidel saama pilte, mis kinnitavad jäämäe eraldumist. Sentinel suudab tuvastada ka jäämäe liikumist liustiku suhtes.