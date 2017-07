Eesti üritab eesistujana lõpetada geoblokeeringud

Majandusminister Kadri Simson ütles kolmapäeval Euroopa Parlamendi komisjonide ees esinedes, et ühtse siseturu arenguks soovib Eesti eesistujana anda välja määruse, mis takistaks põhjendamatut geoblokeeringut ning teisi diskrimineerimise vorme.

Simson märkis, et võrreldes muu maailmaga on Euroopa Liidu üldine konkurentsivõime üks suuremaid väljakutseid ning selle tõstmiseks on vaja täielikult ära kasutada ühtse turu potentsiaal teenuste valdkonnas, teatas ministeeriumi pressiesindaja.

Tema sõnul on teenuste piiriülese osutamise elavdamisel positiivne mõju majandusele tervikuna. "See toetab ettevõtete loomist ja laienemist, töökohtade teket, annab tarbijatele rohkem valikuvõimalusi ja tähendab neile soodsamaid hindu," ütles Simson.

Tuginedes Malta eesistumise ajal tehtud tööle teenuste nõuete vallas, jätkab Eesti kolmepoolseid läbirääkimisi, et leppida kokku teenuste e-kaardi kehtestamise üldises lähenemisviis, märkis majandusministeerium pressiteates.

Energeetika teemadel rõhutas minister Simson ühtse, toimiva ja avatud turu olulisust, heade riikide vaheliste ühenduste olemasolu ja taastuvenergia osakaalu suurendamise vajadust.

"Jätkame puhta energia paketi ettepanekute menetlemist, pöörates erilist tähelepanu elektrituru väljaarendamisele," lausus Simson.

Eestil on kavas välja pakkuda energiasektori digitaliseerimiseks avaliku ja erasektori koostöö deklaratsioon.