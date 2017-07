Holland on valmis EL-i ravimiameti nimel kulutama sadu miljoneid eurosid

Hollandi valitsus ja Amsterdami linnavõim lubavad kulutada sadu miljoneid eurosid, kui praegu Londonis paikneva Euroopa Ravimiameti (EMA) uueks asukohaks saab just nimelt Amsterdam.

Euroopa Liit töötas mai lõpus välja kriteeriumid, mille alusel saavad liikmesriigid taotleda seni Suurbritannias asuvate EL-i ametite enda riiki paigutamist. Põhjuseks on Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust ning see, et Euroopa Ravimiamet (EMA) ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) peaksid olema võimelised uutes asukohtades täismahus töötama hiljemalt 2019. aasta märtsis.

Plaani kohaselt annab Euroopa Komisjon liikmesriikide taotlustele hinnangu septembri keskpaigaks ning EL-i ministrid teevad otsuse oktoobris. Hääletatakse nii kaua, kuni selgub kaks finalisti ning võitjat peab toetama enamus liikmesriikidest.

Ravimiameti näol on tegu EL-i suuruselt kolmanda ametiga, kus töötab 900 inimest.

Liikmesriigid, kes soovivad EMA-t või EBA-t enda juurde, peavad vastava taotluse esitama 31. juuliks. Ainult neli liikmesriiki - Sloveenia ja Balti riigid - on kinnitanud, et neil pole plaanis kahe EL-i ameti uueks asukohaks pürgida.

Hollandi ja Amsterdami esindajad kinnitasid nüüd EUobserverile, et ainuüksi kandideerimise jaoks on nad valmis kulutama kuni kaks miljonit eurot.

Kui aga liikmesriigid peaksid otsustama, et EMA hakkab pärast Suurbritannia EL-ist lahkumist asuma tõepoolest Amsterdamis, siis on Holland valmis ehitama ametile uue hoone, mis läheb maksma 250-300 miljonit eurot. Lisaks investeeritaks kaks miljonit eurot ka oma riiklikusse ravimiametisse ning kaheksa miljonit liikmesriikide ravimiametite võrgustiku loomisesse.