Otseülekanne: Trumpi kandidaat FBI juhi kohale vastab senatis küsimustele

Wray oli aastatel 2003-2005 ehk George W. Bushi ametiajal justiitsministeeriumis kriminaalvaldkonna eest vastutavaks abiministriks. Ta on töötanud USA õigussüsteemis ka muudel ametikohtadel ning praegu töötab ta advokaadibüroos King and Spalding.

Samas advokaadibüroos on töötanud ka Gilbert Kaplan, kelle Trump nimetas kõrgele ametikohale kaubandusministeeriumis, ning Bobby Burchfield, kes on Trumpi äritegevust koondava fondi eetikanõunikuks. Ka praegune luuredirektor (DNI) Dan Coats on selles firmas varem töötanud.

Eelmise FBI direktori James Comey vallandas Trump 9. mail ja USA meedia väitel tegi Trump seda põhjusel, et Comey ei tulnud vastu presidendi soovile, et Venemaa sekkumist puudutav uurimine, eriti selle raames pööratav tähelepanu endisele rahvusliku julgeolekunõunikule Michale Flynnile, oleks vaoshoitum.

FBI järgmise juhi peab heaks kiitma ka USA senat. Võimalik teema, mille kohta Wray peab senati ees vastuseid andma, on küsimus, kas ja kuivõrd on ta advokaadina töötades olnud seotud ka Trumpi ärihuvide esindamisega.

Näiteks esindas Wray New Jersey kuberneri ja Trumpi liitlast Chris Christiet nn Bridgegate'i skandaali puudutaval kohtuprotsessil.

Samuti soovivad senaatorid kuulda Wray'lt selgeid vastuseid Venemaa sekkumist, Comey vallandamist, FBI sõltumatust ning FBI tulevikku ning rõhuasetusi puudutavatele küsimustele.