Video: Trumpi kandidaat FBI juhi kohale vastas senatis küsimustele

USA presidendi Donald Trumpi poolt juuni alguses Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktori kandidaadiks nimetatud Christopher A. Wray vastas kolmapäeval senati õiguskomitee ees senaatorite küsimustele. FBI juhikandidaat ütles kuulamisel, et ei pea Vene-juurdlust "nõiajahiks".

Wray ei nõustu presidendi seisukohaga, et Venemaa sekkumist USA valimistesse käsitlev juurdlus on "nõiajaht".

Wray avaldas kolmapäeval toetust FBI endisele juhile Robert Muellerile, kes juhib Venemaa sekkumist uurivat juurdlust.

"Ma ei arva, et peadirektor Mueller on nõiajahil," lausus Wray senati õiguskomisjoni istungil.

Tunde varem nimetas president Donald Trump juurdlust "suurimaks nõiajahiks poliitika ajaloos".

Wray lubas sõltumatust ja erapooletust

Christopher Wray lubas tagada büroo erapooletuse ja sõltumatuse FBI-välistest osapooltest.

"Kui mulle antakse au juhtida seda ametkonda, siis ma luban FBI tööl juhinduda ainult faktidest, seadusest ja erapooletust õigluse poole pürgimisest. Punkt." ütles Wray senati õiguskomisjonile kuulamisel.

"Selle töö tegemiseks on ainult üks õige viis, mille osised on range sõltumatus, reeglite järgimine, ausus ning truudus põhiseadusele, truudus meie seadustele ja truudus selle ametkonna parimatele praktikatele hirmuta, onupojapoliitikata ja kohe kindlasti hoolimata mis tahes parteidevahelise heitluse poliitilistest mõjudest," ütles ta.

"Ma pean direktori tähtsaimaks kohustuseks tagada, et mitte miski ei juhiks isetuid FBI patrioote kõrvale nende missioonilt," ütles ta.

Wray oli aastatel 2003-2005 ehk George W. Bushi ametiajal justiitsministeeriumis kriminaalvaldkonna eest vastutavaks abiministriks. Ta on töötanud USA õigussüsteemis ka muudel ametikohtadel ning praegu töötab ta advokaadibüroos King and Spalding.

Samas advokaadibüroos on töötanud ka Gilbert Kaplan, kelle Trump nimetas kõrgele ametikohale kaubandusministeeriumis, ning Bobby Burchfield, kes on Trumpi äritegevust koondava fondi eetikanõunikuks. Ka praegune luuredirektor (DNI) Dan Coats on selles firmas varem töötanud.

Eelmise FBI direktori James Comey vallandas Trump 9. mail ja USA meedia väitel tegi Trump seda põhjusel, et Comey ei tulnud vastu presidendi soovile, et Venemaa sekkumist puudutav uurimine, eriti selle raames pööratav tähelepanu endisele rahvusliku julgeolekunõunikule Michale Flynnile, oleks vaoshoitum.

FBI järgmise juhi peab heaks kiitma ka USA senat. Võimalik teema, mille kohta Wray peab senati ees vastuseid andma, on küsimus, kas ja kuivõrd on ta advokaadina töötades olnud seotud ka Trumpi ärihuvide esindamisega.

Näiteks esindas Wray New Jersey kuberneri ja Trumpi liitlast Chris Christiet nn Bridgegate'i skandaali puudutaval kohtuprotsessil.

Samuti soovivad senaatorid kuulda Wray'lt selgeid vastuseid Venemaa sekkumist, Comey vallandamist, FBI sõltumatust ning FBI tulevikku ning rõhuasetusi puudutavatele küsimustele.