Uuring paigutab Eesti maailma juhtivate digiriikide hulka

Indeksi kohaselt moodustavad Singapur, Ühendkuningriik, Uus-Meremaa, Araabia Ühendemiraadid, Eesti, Hongkong, Jaapan ja Iisrael maailma digitaalse eliidi, mida iseloomustab digitaliseerituse kõrge tase ning samas ka digiarengu kiire tempo.

"Uute tehnoloogiate kasutuselevõtt, digitaalse taristu, institutsioonide ja innovatsiooni kvaliteet üheskoos mõjutavad riigi digitaalset konkurentsivõimet, kuid ka valitsustel on oma roll. Uuring näitas, et ka tarbijate usaldus digitehnoloogia suhtes on korrelatsioonis digitaalse konkurentsivõimega," ütles Fletcheri kooli rahvusvahelise äri ja rahanduse teemade asedekaan Bhaskar Chakravorti, kes on ühtlasi ka Fletcheri globaalse äritegevuse instituudi tegevdirektor.

Uuringus vaadeldi kokku 60 maailma riiki, mis paigutati digiarengu 170 erinevat aspekti analüüsides nelja rühma.

Väljapaistvate riikide rühma järel nimetasid uuringu koostajad teisena stagneerunud riikide rühma, kuhu kuuluvad suur osa Lääne-Euroopa ja Põhjala riike, kus on olnud kiire digiareng, mis nüüdseks on takerdunud.

Kolmandana tuuakse esile niinimetatud õitselepuhkemise võimalusega riigid, kus hetkel on küll digitaliseerituse tase madal, kuid sealne kiiire areng lubab oodata kiiret arengut. Sellised riigid on uuringu kohaselt näiteks Hiina, Kenya, Venemaa, India, Malaisia, Filipiinid, Indoneesia, Brasiilia, Mehhiko.

Neljas, kõige mahajäänumate riikide rühm, mille uuringu koostajad pealkirjastasid hoiatavalt "Vaata ette!" koosneb riikidest, kus on digitaliseerituse tase kui ka arengukiirus väga madalad. Sellised maad on näiteks Lõuna-Aafrika vabariik, Peruu, Egiptus, Kreeka ja Pakistan.