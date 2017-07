Kütt: luua tuleks teenuseid, mida kasutada enne hooldekodu

Õiguskantsleri kantselei töötajad nägid kontrollkäikudel õigusevastaseid tegevusi ning kohati olid elutingimused hooldekodudes selges vastuolus inimeste väärikuse põhimõttega. Näiteks nägid töötajad seda, kuidas inimesed on lukustatud magamistubadesse või lausa kinni seotud ratastooli või voodi külge, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siin tuleb ju ka mõista hooldajaid. Kui näiteks on jäetud hooldaja 30 inimesega üksinda hooldekodusse, seal on mitu korrust ja mõned inimesed on dementsed või siis väga rahutud ja võivad ohustada ennast ja teisi, siis on väga raske talle nõu anda, et mida ta peaks seal üksi tegema," rääkis õiguskantsler Ülle Madise.

Kui need probleemid on pigem seotud valdkonna alarahastatusega, siis kontrollkäikudel tuvastati ka puuduseid, mille parandamiseks piisaks hooldajate koolitamisest, sest nende oskused, teadmised, aga paraku ka suhtumine ei ole kohati pädevad. Näiteks leiti, et hooldatavaid pannakse tihti erakordselt piinlikesse olukordadesse.

"Näiteks nende hügieenitoimingute pärast, mida nendega tehakse. Paljud ei tule enda pesemise ja muu taolisega ise toime ja siis on selline rahvusvaheline ja ka Eestis kehtiv standard, et inimene ikka saaks ennast austada ja tunneks ennast jätkuvalt inimväärsena, siis tuleb seda teha privaatselt," selgitas Madise.

Õiguskantsleri analüüsis ei avaldata konkreetseid asutusi, vaid see kaardistab olukorda üldiselt ning Madise sõnul tuleb sealt välja ka mitmeid positiivseid näiteid, kuidas vähese rahaga head teenust pakkuda.

"Aktuaalne kaamera" vestles Läänemaal asuva Risti hooldekodu juhataja Marje Viigipuuga, kelle sõnul on valdkonna suurim probleem see, et omavalitsused maksavad ainult nende hooldatavate eest, kellel ei ole endal järeltulijaid. Samas käib aga hooldekodu tasu, mis Risti hooldekodus on üle 600 euro, paljudele omastele üle jõu.

"Muidugi oleks väga tore, kui oleks mingite teenuste osas ka riigipoolne toetus, sest praegu on ebavõrdne, et osad peavad ise maksma, aga teiste eest tasub omavalitsus ehk maksumaksja," rääkis Viigipuu.

Risti hooldekodu on üks neist hooldekodudest, kus on öösel 30 kliendi peale tööl üks hooldaja.

"Ideaalne on muidugi, et võiks siin olla öösel kaks inimest tööl, aga me ei saa seda lihtsalt lubada, sest sellevõrra läheb ka teenus kallimaks ja see on vaja klientidel kinni maksta," tõdes Viigipuu.

Risti hooldekodu klient Leegi Ploomipuu on elutingimustega praegu rahul. "Mina olen alles tulnud siia, aga ma olen väga rahul. Siin on toredad hooldajad, õues saab kõndida. Tore on," sõnas ta.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti (SDE) hinnangul tuleks Eestis läbi mõelda ja hakata rääkima sellest, millised kohustused peaks eakate hooldamisel võtma riik, omavalitsused ja lähedased.

Praegu on Küti sõnul paljude jaoks ööpäevaringne hooldekodu ainus lahendus, samas on see liiga kallis. Siinkohal tuleks aga mõtlema hakata suurematele valikuvõimalustele.

"Ma arvan, et see tuleb nii ümber mõelda, kui luua neid teenuseid, mis on enne hooldekodu. Ehk enne üldhooldusteenust on mitmeid võimalusi. Nii nagu näiteks Põhjamaade riikides on olemas sellised korterid, mis asuvad hooldekodu lähedal. Need inimesed, kes füüsilise või tervislku seisundi tõttu vajavad abistamist päevasel toimetamisel, pesemisel, söömisel, ei pea olema kohe hooldekodus, vaid nad saavad selle teensue nii, et nad on hooldekodu lähedal," arutles Kütt.