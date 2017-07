Suvereiside müük on sel aastal teinud hüppe

Suvised otsereisid Eestist Lõuna-Euroopasse või Türki on pea täielikult välja müüdud, kusjuures põhjus pole värskes ilmaprognoosis, vaid suur hulk reisidest on ostetud väga varakult. Viimase hetke pakkumistele ei maksa erilisi lootusi panna ka sügisesel koolivaheajal või jõulude paiku.

Pakettreise korraldava Novatoursi müügitulemused näitavad, et varajaste broneeringute hulk on teinud märkimisväärse hüppe, nii et pea pooled reisid müüakse maha kohe kui hooaja müük avatakse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka reisjate arv kasvab - kui terve eelmise aasta jooksul osteti ettevõttest 42 tuhat reisi, siis nüüd reisib ainuüksi suvel juba 41 tuhat inimest.

"Avasime suvemüügi juba oktoobris ja alguses olime mõõdukalt optimistlikud, plaanisime ehk 15-protsendilist kasvu, aga see on olnud ootamatult hüppeline. Me oleme tellinud lisalende, suvehooaja kasvuprotsent on 30 protsenti," selgitas Novatoursi turundusjuht Olev Riisberg.

Suvereiside hinnatuimad sihtkohad on Türgi, Kreeka ja Bulgaaria. Uue riigina on eestlased enda jaoks avastanud Montenegro.

Novatoursiga sarnast tendentsi näitavad ka Estraveli müüginumbrid, nii et puhkusereiside müük on veerandi võrra kasvanud.

"Lähema paari nädala jooksul toimuvatele reisidele on alles mõni üksik koht ja peab hoolega vaatama, kust mida õnnestub leida. Aga mida me viimased paar nädalat usinalt viljelenud oleme, on see, et me teeme klientidele kästiööpakette ehk paneme kokku lennupileti, majutuse, autorendi või transfeerid, kellel mida vaja on, sest lennupileteid ikka leiab," rääkis Estraveli müügidirektor Kaire Saadi.

Põhjust rõõmustamiseks on kodumaisel lennufirmal Nordica, kus suveliinide müük on võrreldes eelmise aastaga kasvanud 41 protsenti. Kõige rohkem on suurenenud huvi Odessa vastu.