Tallinnas toimunud kohtumisel liiguti edasi rändekriisi leevendamisega

Kultuurikatlas oli sisserände-, piiride- ja varjupaigaküsimuste strateegilise komitee (SCIFA) ning varjupaiga- ja rändeküsimuste kõrgetasemelise töörühma (HLWG) mitteametlik ühiskohtumine.

Siseminister Andres Anvelt meenutas üksmeelt, mis valitses Kultuurikatla seinte vahel vaid nädal tagasi. "Itaalia ei ole oma murega üksi. Itaaliat tuleb aidata ja seda tuleb teha kiiresti. Euroopa Liidu siseministrid andsid olukorrale poliitilise hinnangu. Nüüd tuleb aga leppida kokku, kuidas Euroopa Komisjoni pakutud tegevuskava ellu viia ja ebaseaduslik majandusmigratsioon peatada," kõneles Anvelt.

Esimese teemana jätkusidki möödunud nädalal alanud arutelud rände teemal. Põhiküsimusena arutati ebaseadusliku rände olukorda Kesk-Vahemerel, peamiselt Liibüa-Itaalia suunal, ja võimalikke viise selle tõkestamiseks.

Ränne Euroopasse on eelmise aastaga võrreldes pea 75 protsenti vähenenud. Seda suuresti tänu Türgi ja EL-i kokkuleppele.

Kesk-Vahemere teel on olukord aga vastupidine. Kui 2016. aasta esimese kuue kuuga jõudis Kesk-Vahemere kaudu EL-i üle 71 tuhande inimese, siis sel aastal on neid inimesi juba enam kui 85 tuhat. See on pannud Itaalia ebaproportsionaalselt suure surve alla.

Liikmesriigid said Tallinnas ülevaate, milliseid pingutusi on teinud Itaalia ja Euroopa Liit tervikuna, et olukorda lahendada. Ühtlasi kinnitasid liikmesriigid oma soovi Itaaliat abistada, lubades kiirendada rahvusvahelise kaitse taotluste läbivaatamist, saates selleks vajadusel Itaaliasse oma inimesi appi, ja soodustada sisserännanute vabatahtlikku tagasipöördumist.

Samuti arutati Euroopa Liidu viisapoliitika tulevikku. Suurem osa liikmesriikidest oli nõus, et EL-i viisapoliitika vajab värskenduskuuri, seda nii eurooplaste turvatunde tõstmiseks kui ka ELi-suunalise turismi soodustamiseks ja seeläbi siinse majanduse turgutamiseks.

Ühe võimalusena oli juttu e-viisadest ehk lihtsustatult viisade digitaliseerimisest, mis vähendaks paberimajandust ja viisa taotlemisele kuluvat aega.

Kohtumise teise päeva keskmes oli Euroopa Liidu maismaapiiri standardiseerimine. Euroopa ühistes piirieeskirjades on selgelt reguleeritud, milline peab olema kontroll piiripunktides, kuid piiripunktide vahelise ala valvamine on jäetud iga liikmesriigi enda otsustada.

"Arvestades praegust julgeolekuolukorda ja rändega seotud väljakutseid, on äärmiselt oluline, et Euroopa Liidu välispiir on kõikjal valvatud. On käibetõde, et iga ahel on täpselt nii tugev, kui tugev on tema nõrgim lüli. Olukorras, kus kontroll piiripunktides on rangemaks muutunud, üritavad ebaseaduslikud sisserändajad ületada riigipiire üha enam piiripunktide vahele jäävatel lõikudel, mis pole nii tugevasti turvatud," selgitas kohtumist juhtinud siseministeeriumi asekantsler Raivo Küüt.

"Kultuurikatlas jäi kõlama liikmesriikide selge soov piiride valvet tugevdada ning piiride valvamise strateegiaid ja taktikaid ühtlustada. Sealjuures on aga oluline, et me ei unustaks standardiseerimise käigus, et igal piiril on omad eripärad, mida tuleb arvesse võtta," lisas Küüt.

Kesk-Vaheremere küsimus on järgmistel nädalatel päevakorras erinevates Euroopa Liidu töörühmades. Arutelud viisa- ja piiriküsimustes andsid asise sisendi Euroopa Komisjoni sel sügisel avaldatavasse 2015. aastal vastu võetud Euroopa rände tegevuskava vaheülevaatesse.