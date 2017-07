Peamine traagiliste tagajärgedega avariide põhjus on liiga suur sõidukiirus

Tänavu esimesel poolaastal on liikluses surma saanud 27 inimest, kellest viis hukkusid juuli esimestel nädalatel. Politsei ja maanteeameti kinnitusel on peamine liiklusõnnetuste põhjus liiga suur sõidukiirus.

Politsei sõnul on sagedasemad õnnetuste põhjused see, kui auto pole tehniliselt korras, autojuht kasutab roolis mobiiltelefoni või hindab oma võimeid üle. Mitmed nendest teguritest tingitud traagilised õnnetused leiaksid aga ehk õnnelikuma lõpu, kui autojuhid peaksid piirkiirustest lugu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui me täna taunime ühiskonnas seda, et me joobes peaga ei sõida, me kõik saame aru, et see on ohtlik, me kõik saame aru, et turvavöö tuleb kinni panna, siis täna me paraku veel ühiskonnas ei tauni sõidukiiruse ületamist 10-20 km/h. Seda me kõik aktsepteerime ja mõtleme, et see on okei, aga /.../ kui peaks juhtuma mingisugune kriitline situatsioon, siis me ei jõua õigeaegselt reageerida /.../ ja toimubki fataalne õnnetus," selgitas PPA juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe.

Ka maanteeameti kinnitusel on kiirus see, mis põhjustab hukkunuga õnnetusi. Maanteameti peadirektor Priit Sauk nentis, et suvisel ajal, mil inimesed palju ringi sõidavad ja üritusi väisavad, kipuvad nad ka väsinult rooli istuma.

"Kui inimesed liiguvad pikematel distantsidel või hilisematel õhtutundidel või varajastel hommiktundidel pärast õhtuseid või öiseid sündmusi, siis inimesed on ka väsinult rooli minnes jäänud magama. Meil on neli õnnetust, kus inimesed on viga saanud, kui juhid on jäänud magama rooli taga," rääkis Sauk.

Tänavu on toimunud kuus raudteeõnnetust, kus on hukkunud kaks autojuhti ja neli jalakäijat. Tehnilise järelevalve ameti teatel on peamised põhjused tähelepanematus ja liiklusreeglite rikkumine. Ühe juhtumi puhul eiras autojuht ka konkreetseid hoiatussignaale.

"Sündmus oli selline, kus olid autod peatunud, et rong ülesõidul läbi lasta, aga üks autojuht eiras ohutussignaali ja proovis vastassuuna kasutades ülesõitu ületada, aga paraku tuli rong ja toimuski kokkupõrge," kirjeldas ameti peadirektori asetäitja Heigo Saare.

Tänavune juuli algas traagiliselt, mil kümne päeva jooksul hukkus liikluses viis inimest. Samas on liiklussurmade arv vähenenud - näiteks 2015. aastal oli 12. juuliks hukkunuid 34, eelmisel aastal samaks päevaks 32 ja sel aastal on elu kaotanud 27 inimest.

Raudteel on tänavune aasta alanud varasematest traagilisemalt. 2015. aasta esimeses pooles hukkus raudteel viis inimest, mullu oli hukkunuid üks ja tänavu juba kuus.

Kuigi ilm on kehv, on uppunuid küll vähem kui mullu, kuid rohkem kui tunamullu. Nii oli 2015. aastal juuli lõpuks 20 ja mullu 32 uppunut. Tänavu on veekogudes elu kaotanud juba 24 inimest.