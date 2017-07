Neljapäev toob vihma ja äikese, sadada võib ka rahet

Neljapäeval sajab vihma, on äikest ning võib tulla ka rahet.

Öösel on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ning valdavalt kuiv, kohati võib olla udu. Lääne- ja edelatuul puhub 3 kuni 9 meetrit sekundis ning sooja on 10 kuni 15 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vastu hommikut läheb Lääne-Eestis taevas pilve ning saartele jõuab tihe sajuala, Ida-Eestis on aga veel taevas selgem ja ilm püsib kuiv. Tuul nõrgeneb ja pöördub lõunasse. Sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Päeval tiheneb pilvkate ka ida pool. Sajuala laieneb saartelt mandrile ning mitmel pool on sadu tugev. Mandril on ka äikest ja rahet. Pärastlõunal puhub Ida-Eestis mõõdukas idakaare tuul, Lääne-Eestis tugevneb põhja- ja loodetuul 5 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrini sekundis. Õhusooja on 14 kraadist Lääne-Eestis 22 kraadini Ida-Eestis.

Vihma sajab ka õhtul, äikeseoht on suurem siis Ida-Eestis. Sooja on 13 kuni 18 kraadi.

Reede on juba olulise sajuta ja ka päike peaks välja tulema. Sooja on siis keskmiselt 17 kraadi.

Ilm peaks püsima kuiv ka laupäeval ja pühapäeval ning õhutemperatuur tõuseb 20 kraadi juurde.