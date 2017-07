Brasiilia ekspresident mõisteti 9,5 aastaks vangi

Lula mõisteti süüdi seotuses riiklikule naftafirmale Petrobras keskendunud petu- ja korruptsiooniskeemiga.

Kohtunik teatas, et aastatel 2003-2010 riiki juhtinud Lula on vaba kuni võimaliku apellatsiooni läbivaatamiseni.

"Praegune kohtuotsus ei anna sellele kohtunikule mingit isiklikku rahuldust. Vastupidi, on kahetsusväärne, et endine president mõistetakse süüdi," kirjutas föderaalkohtunik Sergio Moro oma otsuses. "Pole tähtis, kui kõrge (ametnik) sa oled. Seadus on ikkagi sinust kõrgemal."