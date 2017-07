Macron: austan Trumpi otsust lahkuda Pariisi kliimaleppest

Macron kinnitas, et Prantsusmaa jääb 2015. aastal sõlmitud kliimaleppele kindlaks.

"Ma austan president Trumpi otsust. Mina omalt poolt jään kindlaks Pariisi leppele," ütles Macron ühisel pressikonverentsil Trumpiga.

Trump märkis, et USA ja Prantsusmaa suhted on murdumatud.

"Meie kahe riigi ja meie omavaheline sõprus on murdmatu," ütles Trump.

Macron ja Trump keskendusid kohtumisel USA-Prantsuse jõupingutustele võitluses terrorismi vastu Lähis-Idas ja Aafrikas.

Trump visiit on ajastatud Prantsuse rahvuspühale, Bastille' päeva pidustustele 14. juulil. Ühtlasi tähistavad kaks riiki USA vägede Esimesse maailmasõtta sekkumise 100. aastapäeva.

"Pariis ei ole enam Pariis," väitis Trump veebruaris, viidates linnale, mida olid raputanud džihadistide rünnakud. "Mind valiti esindama Pittsburghi, mitte Pariisi elanikke," lisas ta eelmisel kuul, teatades USA otsusest lahkuda Pariisi kliimaleppest.

Prantsusmaa pealinnas on Trump aga ikkagi Macroni aukülaline. Ta külastab Napoleoni hauda, sööb õhtust Eiffeli tornis ning on tribüünil, kui USA üksus avab Champs-Élysées' avenüül Bastille' päeva paraadi.

Macron võttis kolleegi pärastlõunal vastu Élysée palees.

Neljapäeva õhtul toimus ka Macroni ja Trumpi ühine pressikonverents, mille videot saab vaadata allpool olevas videoaknas.

Trumpi ja Macroni kõnelustel keskenduti kaitsepoliitikale ja võitlusele terrorismiga, kahele valdkonnale, kus Ameerika-Prantsuse koostöö on olnud traditsiooniliselt tugev.

Melania and I were thrilled to join the dedicated men and women of the @USEmbassyFrance, members of the U.S. Military and their families. pic.twitter.com/ZSdsJ0Bsbl