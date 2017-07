Ungari valitsus lubas lõpetada Sorosi vastase reklaamikampaania

Ungaris sündinud ja Ühendriikides elavast 86-aastasest liberaalsete väärtuste eestvõitlejast on saanud üks Ungari populistide ja rahvuslaste suuremaid vihavaenlasi.

Reklaamikampaania eesmärgiks oli edendada valitsuse migratsioonivastast poliitikat, naeruvääristades samas Sorosi toetust põgenikele ja migrantidele.

Reklaame, mis hinnanguliselt läksid maksma umbes 21 miljonit dollarit, on olnud viimastel nädalatel Budapestis praktiliselt võimatu mitte märgata.

Soros süüdistas eelmisel kuul peaminister Viktor Orbánit, et see on muutnud Ungari maffiariigiks. Orbán teatas omakorda, et Sorosi poliitika on elitistlik ja demokraatiavastane ning suunatud Ungari rahva vastu.

Ungari valitsuse infokeskus ütles kolmapäeval, et lõpetab kampaania laupäeval. Opositsiooniaktivistid lubasid aga alustada plakatite eemaldamist juba varem.