Trump: Putin oleks eelistanud Clintoni võitu USA presidendivalimistel

"On palju asju, mida ma teen, mis on täiesti vastupidine sellele, mida tema (Putin) tahaks," ütles Trump intervjuus Pat Robertsonile telekanalis CBN.

"Kui mina tahan tugevaid relvajõude, siis tema (Clinton) ei oleks kulutanud raha sõjaväele," sõnas Trump.

"Kavatseme energiat eksportida, ja tema (Putin) seda ei soovi," selgitas ta.

Trump rõhutas samas, et tema suhted Venemaa liidriga on väga head.

"Inimesed ütlevad, "oh, nad ei peaks hästi läbi saama". Kes on need inimesed, kes seda ütlevad? Ma arvan, et me saame läbi väga, väga hästi," ütles Trump.

"Me oleme tohutult võimas tuumajõud ja nemad on samuti. Ei ole mõistlik mitte omada teatud suhet," seletas Trump.

USA president kohtus oma Vene kolleegiga G20 tippkohtumise kõrvalt eelmisel reedel Hamburgis. Trumpi sõnul oli tema jutuajamine Putiniga suurepärane.

Putin ütles laupäeval ajakirjanikele, et pärast kohtumist Trumpiga loodab ta kahepoolsete suhete arengut.