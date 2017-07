Tallink müüb 133,5 miljoni euroga kaks Superfast laeva

AS Tallink Grupp tütarettevõtted Baltic SF VII Ltd ja Baltic SF VIII Ltd ning Stena Ropax Limited sõlmisid müügilepingu laevade Stena Superfast VII ja Stena Superfast VIII osas, teatas ettevõte börsile.

Tehingu väärtus on 133,5 miljonit eurot ning laevad antakse ostjale üle detsembris 2017. Seni jätkavad laevad Stena Line Ltd. poolt opereerimist Suurbritannia vetes vastavalt augustis 2011 sõlmitud prahilepingule.

Varasemat prahtimislepingut pikendas Tallink viimati 2014. aastal kuni aastani 2019.

Aastatel 2006-2011 opereeris Tallink laevadega Superfast Superfast VII ja Superfast VIII Soome ja Saksamaa vahel. 2011. aasta kevadel sõlmis ettevõte lepingu kahe aluse prahtimiseks Stena Line Ltd.-le. Laevad anti prahtijale üle sama aasta augustis.