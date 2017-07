Narva ei taha sisekaitseakadeemia ujula kaasrahastamises osaleda

Sisekaitseakadeemia Narva kolledži bassein on kavandatud nelja ujumisreaga ja selleks, et seal rohkem narvakaid ujuda saaks, tehti linnale ettepanek ujula ehituses osaleda ja suurendada ujumisradade arvu kaheksani. Linnale oleks see maksma läinud kuni kaks miljonit eurot, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Kaks kuud kestnud läbirääkimised pole tulemusi andnud, Narva keskerakondlaste juhid on seisukohal, et targem oleks basseini rahastamise asemel ehitada linnaserva oma ujula.

Narva volikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Aleksei Voronovi sõnul tuleks tõsiselt kaaluda, et milleks anda kaks miljonit eurot sisekaitseakadeemiale kui teist sama palju juurde pannes saaks oma ujula ehitada.

"Hakkame raha tilk haaval korjama. Üks võimalus on saada vahendeid saastetasudest loodavast programmist, lisaks on meil kavas kohtumised Keskerakonna ministritega, sealhulgas peaministriga. Nad on ikkagi meie erakonnakaaslased ja seepärast loodan, et keskerakondlane keskerakondlast hätta ei jäta," märkis Voronov.

Samas ei ole Voronovi kinnitusel siseministeeriumi pakkumisest veel lõplikult loobutud.

Sisekaitseakadeemia rektori Katri Raigi sõnul on see rong juba paraku läinud ning Narva võimalust riigilt oma ujula ehitamiseks raha saada peab ta küsitavaks.

"Kui Narva linn loodab riigi toele, siis jääb igaühel endal otsustada, kui riik juba on linnale ehitanud ühe neljarealise ujula, siis mille pärast ta peaks ehitama veel järgmise," nentis Raik.

Raigi sõnul ei maksaks Narva kõrvalejäämise pärast siiski muretseda, vaid pigem rõõmu tunda, et ujula tuleb ja kasvõi ainult neljarealisena.