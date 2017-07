Jüri Luik Zapadist: oleme valmis kõigiks võimalikeks stsenaariumiteks

Kaitseminister Jüri Luik ütles ERR-ile antud lühiintervjuus, et Venemaa suurõppuse Zapad 2017 raames ei ole provokatsioonid välistatud, aga Eesti on nendeks valmis.

Kas õppuse Zapad 2017 raames võib oodata ka teatud sorti provokatsioone?

Eesti hoiak on rahulik ja kindel, erilist põhjust muretsemiseks pole. Meie ja NATO liitlased jälgime õppusi tähelepanelikult. Õppused ei tõsta märgatavalt ohutaset meie regioonis. Ei saa välistada intsidente merel ja õhus, Venemaa-poolset NATO lennukite ja laevade provokatiivset häirimist.

Kas Eesti on valmis võimalikeks intsidentideks?

Oleme valmis kõigiks võimalikeks stsenaariumiteks. Meenutan ka, et lisaks Briti pataljoni lahinggrupile, ja selle koosseisus Prantsuse kompaniile, viibivad sellel ajal Eestis ka USA kompanii ja Ungari kompanii. NATO-l on kõrgendatud kohalolek ka teistes Balti riikides ja Poolas.

Kas teil on infot õppuse stsenaariumi ja mastaapsuse kohta? Kas ministeeriumile on tulnud kutse õppuste vaatlemiseks?

Arvestades eelmiste sarnaste õppuste kogemust ja õppuste ulatust põhineb ka see õppus NATO-vastasele ründestsenaariumil. Tegu on mastaapse õppusega, milles osaleb hinnanguliselt umbes 100 000 Vene sõdurit ja ohvitseri. Valgevene on lubanud meid kutsuda õppust vaatlema, kuid mitte Venemaa. Ootame Venemaalt palju suuremat läbipaistvust.

Millised on erinevused võrreldes eelmise Zapadi õppusega?

Sarnasus 2009. ja 2013. aasta Zapad õppustega on selgelt olemas, kuid see õppus toimub uues julgeolekuolukorras, pärast Venemaa agressiooni Ukraina vastu, ja sellega seotud suuri pingeid Läänega.

Kuidas suhtuda Venemaalt tulevatesse sõnumitesse, et NATO kujutab Venemaale otsest sõjalist ohtu?

Venemaa soov mustata NATO-t pole uus, aga see ei põhine faktidel. Vastupidi, reaalselt käitub agressiivselt Venemaa, selles võib igaüks veenduda Georgia ja Ukraina näitel. NATO kohalolek meie regioonis on võrreldes Vene vägedega teisel pool piiri ülimalt mõõdukas, aga positiivse mõjuga, sest see on parim rahu garant.