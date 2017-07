Raport: Google maksis teadlastele soodsate uurimuste eest miljoneid

USA mittetulundusliku järelevalveorganisatsiooni Campaign for Accountability kinnitusel on suurettevõte Google maksnud Briti ja USA ülikoolide teadlastele miljoneid dollareid, et viimased viiksid läbi uuringuid ja avaldaksid artikleid, mis kujundaksid avalikku arvamust ja poliitikat Google'ile soodsas suunas.

Organisatsioon tuvastas kokku 329 uurimust, mida Google on alates 2005. aastast otseselt või kaudselt rahastanud, vahendas ajaleht The Times.

Teadlastele eraldatud summad on vahemikus 5000 USA dollarist 400 000 dollarini.

Uurimused puudutasid olulisi avaliku poliitika valdkondi, kus kehtestatavad reeglid võiksid tuua Google'ile kaasa suuri trahve ja tulu kahanemist.

Uurimistest on kaks kolmandikku sellised, kus Google'ilt raha saanud teadlased ei maininud seda rahastust oma aruannetes.

E-kirjadest tuleb välja ka see, et osa teadlasi jagas oma materjale Google'iga enne avaldamist, kusjuures aeg-ajalt sooviti suurettevõttelt ka ettepanekuid sisu kohta.

Uurimusi avaldati erinevates väljaannetes - nii mainekates teadusajakirjades kui ka "akadeemilise järelevalveta" kahtlasemates väljaannetes.

Suurem osa uurimustest esitas argumente, mis kattuvad Google'i ärihuvidega. Autorid väitsid näiteks seda, et Google ei kasuta oma positsiooni turul ebaõiglaselt enda huvides või et inimeste isiklike andmete ulatuslik kogumine on õiglane vahetuskaup tasuta saadud teenuse eest.

Ülevaadet koostades pani järelevalveorganisatsioon tähele ka seda, et Google'i poolt rahastatud uurimuste arv kasvas hüppeliselt siis, kui ettevõtte ärimudelit midagi - näiteks konkurentsireeglite täpsustamine vms. - ähvardama hakkas.

Endised Google'i töötajad on Wall Street Journalile rääkinud, et ettevõtte Washingtoni kontoris koostati isegi nimekiri väljaannetest, kuhu sooviti saada enda jaoks soodsaid uurimusi. Pärast nimekirja koostamist aga asuti sobivaid autoreid otsima. Mõned akadeemikud aga pöördusid ise oma ettepanekutega Google'i poole.

Allikate sõnul on Google enda poolt rahastatud uurimusi kasutanud argumentide esitamiseks valitsuste esindajatega kohtudes, mõnikord on aga rahastatud enda poolel olevate teadlaste reise poliitikakujundajate juurde.

Näiteks Google'i endine tegevjuht Eric Schmidt tsiteeris üht ettevõtte poolt rahastatud teadlast USA kongressile saadetud kirjalikus vastuses, millega sooviti tõestada, et Google'i näol pole tegu monopoliga. Seda, et Google on teadlasele uurimuse eest maksnud, Schmidt aga ei maininud.

Google teatas kommentaariks, et Campaign for Accountability raport on eksitav. Ettevõtte teate kohaselt toetab Google hea meelega infotehnoloogiat ja poliitikat uurivaid teadlasi, et aidata kaasa internetivabaduse põhimõtete levikule.

Lisaks esitas Google kriitikat hoopis Campaign for Accountability aadressil, sest viimane polevat avaldanud enda rahastajaid. Google'i väitel on üheks selliseks rahastajaks näiteks Oracle, kes juba pikemat aega Google'i vastu lobitööd teeb.

Oracle omakorda teatas, et neil ei jutuks olnud raportiga mingit seost.