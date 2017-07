Malta parlament seadustas samasooliste abielu

67-kohalises parlamendis hääletas seadustamise poolt 66 rahvasaadikut. Üks parlamendiliige hääletas vastu, vahendas EUobserver.

Peaminister Joseph Muscat nimetas otsust "ajalooliseks hääletuseks" ja tema arvates näitab tulemus seda, et Malta "demokraatia ja ühiskond on jõudnud täisikka" ning "et nüüd saame me öelda, et me oleme kõik võrdsed".

Hääletus tähendas ka seda, et peaminister Muscat täitis oma valimislubaduse, mille kohaselt pidi samasooliste abielu olema esimene eelnõu, mis tema uuel, eelmisel kuul alanud ametiajal parlamendi ette jõuab.

Otsust saabus peaministri ametihoone juurde tähistama tuhandeid inimesi, hoonele lasti prožektoritest vikerkaarevärve ning kiri "Me tegime ajalugu".

440 000 elanikuga katoliikliku riigi jaoks oli tegu märkimisväärse sammuga - näiteks abielulahutus muudeti seaduslikuks alles 2011. aastal toimunud referendumiga ning tsiviilabielud seadustati 2014. aastal.

Muscati sõnul oleks olnud diskrimineeriv, kui samasooliste paaride jaoks oleks kehtinud teistsugused seadused.

Seega kaotati abieluseadusest mõisted nagu "mees" ja "naine" ning asendati sooneutraalse sõnaga "abikaasa". Sõnad "ema" ja "isa" aga asendati vastavalt mõistetega "lapsevanem, kes sünnitas" ja "lapsevanem, kes ei sünnitanud". Samasoolistel paaridel on lubatud lapsi adopteerida juba 2014. aasta seaduse alusel.

Abort on Malta seaduste kohaselt endiselt ebaseaduslik.

Abieluseaduse muudatusi toetas ka opositsiooniline paremtsentristlik erakond Rahvuspartei (PN). Ainsaks vastu hääletanud rahvasaadikuks oli Rahvuspartei poliitik Edwin Vassallo, kes selgitas, et poleks saanud otsust oma usuliste tõekspidamiste tõttu toetada.

Maltast sai 13. Euroopa Liidu liikmesriik, kus samasooliste abielu seaduslikuks kuulutatakse. Kaks nädalat tagasi tegi selle sammu Saksamaa.