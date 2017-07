Ratas: Savisaar sobib esinumbriks panuse eest Tallinna arengusse

Ratas ütles valitsuse pressikonveretsil ajakirjanike küsimustele vastates, et Savisaarele on tõepoolest tehtud ettepanek Tallinna üldnimekirja esinumbrina kandideerida.

"Jah vastab tõele. Me oleme rääkinud et ta võiks kandideerida, see sõltub tema tervisest," Ratas.

Ratas oli Savisaare teemat kommenteerides pahura olemisega ja andis väga kidakeelseid vastuseid. Kahel korral küsiti Rataselt, mis põhjusel Savisaarele esinumbri kohta pakutakse. Mõlemal korral vastas Ratas väga lakooniliselt ja täpselt sama sõnastusega. "Piisavalt panustanud Tallinna arengusse."

Ratase sõnul valitsuskoalitsiooni tervist see ei mõjuta. "Valitsuskoalitsiooni tervis on hea ja töine," lausus Ratas.

Samuti kommenteeris teemat siseminister Andres Anvelt, kelle sõnul siseministrina ei saa ta kedagi keelata valimistel kandideerida, aga eraisikuna jahmatas see uudis tedagi.

Eurosaadik Yana Toom on aga öelnud, et tema tegi ettepaneku, et Savisaarest võiks saada Tallinna esinumber.