Nuutmann: City24 ostuni on veel pikk maa minna

Eesti Meedia juhatuse liikme Sven Nuutmanni sõnul on kinnisvaraportaali City24 ostuks veel pikk maa minna, sest ostuhuvilisi on peale Eesti Meedia teisigi. Lepingu allkirjastamise järel vajab tehing konkurentsiameti luba, sest Eesti Meediale kuulub ka turu suurim, kv.ee kinnisvaraportaal. Koondumisteate esitamiseni ametile võib minna veel kuni paar kuud.

Kuu aega tagasi City24 ostukavatsusest teada andnud kv.ee-d juba omav Eesti Meedia ei ole konkurentsiametile siiani koondumisteadet esitanud, sest kontserni juhatuse liikme Sven Nuutmanni sõnul on kosilasi peale nende teisigi, mistõttu läheb ostulepingu vormistamiseni veel jupp aega, mis on koondumistaotluse esitamise eelduseks.

"Me ei ole ainsad võimalikud ostjad, seetõttu lepingul allkirja veel pole," selgitas Nuutmann ERR.ee-le. "Me oleme väga kaugel veel tehingust. Läbirääkimised käivad, protsess on oluliselt komplitseeritum kui tavaliselt, sest me oleme otsesed konkurendid praegu turul. Loodame jõuda augusti-septembri jooksul tehinguni."

Ostutehinguga saaks lõpuni minna pärast konkurentsiameti väljastatud luba.

Kuivõrd Eestis on kaks suurt, suurusjärgult sarnase turuosaga kinnisvaraportaali - kv.ee ja City24, kellel muid otseseid konkurente turul polegi, siis oleks nende koondumiseks sama omaniku kätte vaja konkurentsiameti luba, kuivõrd ühine turuosa paisuks väga suureks. Kui suureks täpselt, seda Nuutmann öelda ei oska.

"Me ei ole seda välja arvutanud, aga oleme päris palju kodutööd teinud ja teame seda, et mitu suurt kinnisvaraportaali turul on erandlikud tavaliselt. Valdavalt on üks suur ja teine on tavaliselt piltlikult öeldes kümme korda väiksem. Me niimoodi ei ole veel mõelnud, kui suured me oleme, kui meil õnnestub osta," kommenteeris Nuutmann.

Nuutmann ütles, et nende huvi ei piirdu vaid Eesti turuga, vaid Eesti Meedia jaoks on strateegiliselt oluline siseneda ka Läti turule, kus kogu turgu valitseb ss.lv portaal, mis kuulub City24-le, seega saavutaksid nad konkurendi ostuga turu ka Lätis.

Konkurendi üle kontrolli ei oma

Paljud kinnisvaraturul tegutsevad inimesed on öelnud, et Eesti Meedia omab kontrolli City24 üle sisuliselt juba praegu, varjatud osaluse kaudu, mistõttu võib tegemist olla teeseldud tehinguga.

Nuutmann peab seda pahatahtlikuks kuulujutuks, mis tõele ei vasta.

"Nende loogika on olnud see, et me oleme hindu võrdselt muutnud, aga no ei ole, vaadake dünaamikat," pareeris Nuutmann. "Vaadake, kui kütuseturul üks tõstab hindu, siis tõstab teine ka ja kui üks langetab hindu, langetab teine ka - seda peab tegema turu pärast," piltlikustas Nuutmann kinnisvaraportaalides toimunud üheaegset teenusehindade tõusu kinnisvara vahendajatele.

Ilmar Kompus, kellele City24 osaühingu 24 M2 kaudu kuulub, on vahendanud Eesti Meedia omanikule Margus Linnamäele varem uudisteagentuuri BNS müüki. KV.ee omanik Allepal OÜ on täielikult Eesti Meedia omanduses.