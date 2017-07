Hundimägi: Äripäev tahab raadios rakendada eelkõige oma töötajaid

Äripäeva peatoimetaja asetäitja ja raadio käivitamist juhtiva meeskonna juht Aivar Hundimägi ütles ERR-ile, et uue raadiojaama juhti pole veel välja valitud, samuti pole otsustatud uue raadiojaama nime.

"Projekt on algusjärgus ning palju kõnelusi pooleli. Soovime teha huvitava ja kasuliku raadiojaama ettevõtjatele ning ettevõtlikele inimestele. Seetõttu on programmis suur osa saadetel, mis puudutavad ettevõtlust ja ettevõtjaid, ärikeskkonda, majanduspoliitikat, juhtimisteemasid," rääkis Hundimägi.

"Kuna Äripäeva tugevusteks on ka väikeinvestoritele suunatud artiklid, Investor Toomase projekt, uurivad artiklid ja erinevad TOP-id, siis saavad need valdkonnad olema samuti raadioprogrammi oluliseks osaks," ütles Hundimägi.

Tema sõnul hakkavad uues raadiojaamas suure tõenäosusega töötama just Äripäeva ajakirjanikud.

"Eelistame seda võimalust pakkuda eeskätt Äripäeva töötajatele, kellel on ka väga hea kogemus Äripäeva podcastide tegemisel. Samas oleme valmis meeskonda tugevdama kogenud tegijatega. Kuna programm pole veel täpselt paigas, siis ei ole ka saatejuhtide ring paigas ning me ei saa ka veel avaldada konkreetseid nimesid," nentis ta.

Hundimägi ei soovinud raadiojaama eelarvet avaldada.

Amet andis Äripäevale raadio käivitamiseks lisaaega

Tehnilise järelevalve ameti (TJA) side- ja meediateenuste osakonna juhataja Oliver Gailan ütles ERR-ile, et Äripäeva raadio tegevusloal märgitud raadioteenuse osutamise alustamise algne kuupäev Harjumaa sagedusel 92,4 MHz oli 8. juuli, kuid ameti loal alustab jaam sügisel.

"AS Äripäev teatas tehnilise järelevalve ametile, et temast olenemata põhjustel on ühe osa raadioprogrammi tootmiseks vajalike seadmete tarne ning lepingute sõlmimine viibinud ja taotles ametilt tegevuse alustamise kuupäeva muutmist. TJA rahuldas Äripäeva taotluse ning uueks tegevuse alustamise kuupäevaks on 4. september," ütles Gailan.

Gailani kinnitusel samale sagedusele pretendeerinud Eestisoomlaste Ühendus Sibelius, Sauna ja Sisu MTÜ pole tehnilise järelevalve ametile Äripäeva raadio tegevuskuupäevaga seonduvaid kaebuseid esitanud ja ühegi kaebuse menetlus pole ka pooleli.