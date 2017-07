Macroni sõnul on ühist julgeolekukava vaja selleks, et Euroopa riikide kodanikke paremini kaitsta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Merkeli sõnul eeldavad kodanikud oma valitsustelt tõhusamat kaitset terroriohu vastu.

"Kodanikud eeldavad pärast terroriähvardusi meie riikides, et me tagame nende turvalisuse, et Euroopa pakub kaitset, et me saame öelda, kuidas me teeme kõik endast oleneva, et kaitsta kodanikke terroriohu eest. Seetõttu tahame suure kiiruga vastu võtta Euroopa sisserännuregistri, mille kallal meie siseministrid parasjagu kõvasti tööd teevad," kõneles Merkel.

Prantsusmaa ja Saksamaa arendavad välja uue hävituslennuki

Prantsusmaa ja Saksamaa leppisid kokku uue Euroopa hävituslennuki väljaarendamises, mis peaks asendama olemasolevaid lennukeid, selgub avaldatud dokumendist.

Tegemist on osaga meetmetest, millega püütakse tugevdada kaitse- ja julgeolekualast koostööd, vahendas Reuters.

Dokumendis selgitatakse, et riigid koostavad 2018. aasta keskpaigaks tegevuskava uute hävituslennukite ehitamiseks.

Valitsused leppisid kokku ka, et koostavad koostööraamistiku Tigeri rünnakukopteri ja taktikalise õhk-maa tüüpi raketi järgmise mudeli arendamiseks.

Dokumendist selgub ka, et Prantsusmaa ja Saksamaa teevad koostööd näiteks tankide soetamiseks.

Lahinglennukite projekt matab maha erimeelsused, mis tekkisid pärast seda, kui Prantsusmaa 1980. aastatel Eurofighteri projektist lahkus, et toota enda Rafale sõjalennukeid.

Dokumendis märkitakse, et uus lahingsüsteem asendab nii Eurofighterid kui ka Rafaled.

Samas pole teada, kas Suurbritannial, kes on koos Saksamaa, Hispaania ja Itaaliaga Eurofighteri lennukite projektis partner, on roll ka uute lennukite arendamisel.

Euroopal on praegu kolme tüüpi hävituslennukid: Eurofighter Typhoon, Rafale ning Rootsi Gripen. Mitme kaitseanalüütiku hinnangul on eelarve ja suurte arenduskulude tõttu tulevikus turul ruumi vaid ühele sõjalennukile.

Merkel tahab uuendada Prantsusmaa ja Saksamaa sidemeid

Saksa kantsler Angela Merkel ütles neljapäeval, et tahab uuendada suhteid Prantsusmaaga ning lubas tihedamat koostööd.

Merkel ütles Pariisis, et Euroopa peab võtma saatuse enda kätesse.

"Ma usun, et me oleme näidanud pärast uue valitsuse ametisse astumist Prantsusmaal, et oleme valmis andma Prantsuse-Saksa suhetele uut hoogu," rääkis Merkel ühisel pressikonverentsil kollegi Emmanuel Macroniga.