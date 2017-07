Suri Nobeli rahupreemia laureaat Liu Xiaobo

Hiina Rahvavabariigi võimud teatasid, et Nobeli rahupreemia laureaat ja inimõiguskativist Liu Xiaobo on surnud.

Liu suri 61-aastasena Hiina kirdeosas asuvas haiglas, kus ta viibis kaugele arenenud maksavähi tõttu, vahendasid BBC ja Yle.

Hiina kohus mõistis kirjaniku 2009. aastal "õõnestustöö" eest 11 aastaks vangi, sest ta allkirjastas demokraatlikele reformidele kutsunud petitsiooni.

2010. aastal pälvis ta Nobeli rahupreemia, misjärel külmutas Peking Norraga diplomaatilised suhted. Rahvusvaheline üldsus kutsus aastaid Hiinat üles nobelisti vabastama.

Mai lõpus diagnoositi teisitimõtlejal maksavähk ning juuni lõpus viidi ta vanglast üle Shenyangi haiglasse.

Käesoleva aasta juuni lõpus andsid Hiina võimud Liule armu tema tervisliku seisundi tõttu. Hiina palus ka USA ja Saksamaa vähiraviasjatundjatelt abi Nobeli rahupreemia laureaadi ravimiseks, sest sellise soovi esitasid mehe lähedased.

Seoses tema tervisliku seisundiga tekkis hiljuti ka rahvusvaheline skandaal, sest mitmed lääneriigid palusid Pekingil lubada Liu välismaale ravile. Temaga pühapäeval kohtunud sakslasest ja ameeriklasest arst kinnitasid, et mehel oleks võimalik välismaale ravi saama reisida. Hiina arstid aga ütlesid, et ta on reisimiseks liiga haige.