Merkel on avatud ideele luua euroala rahandusministri ametikoht

Saksa kantsler Angela Merkel ütles neljapäeval, et ta on avatud Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni ideele luua euroala rahandusministri ametikoht.

Samuti ei ole ta vastu euroala eelarvele.

"Mul ei ole midagi euroala eelarve vastu ja me võime rääkida Euroopa rahandusministri ametikoha loomisest," ütles Merkel Pariisis pärast kohtumist Macroniga.

"Me oleme nõus, et euroala tuleb stabiliseerida ja edasi arendada," ütles Merkel ühisel pressikonverentsil.

"Meie kõigi suurim huvi on kõikide euroala riikide tugevus," sõnas kantsler.

Macron on hoiatanud, et Saksamaa peab parandama euroala probleeme ning lubama sellele "saatust, mida see väärib".

Euroala eelarve- ja finantsministri positsiooni loomine vajaks EL-i lepete muutmist.

Suuremad seadusemuudatused peavad ootama kuni septembrikuiste valimisteni Saksamaal, rõhutas Merkel.

"Meil on vaja parlamendi mandaati, mida taotleme pärast valimisi," ütles ta.