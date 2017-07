Lavrov: Venemaa ei püüa Saksa üldvalimisi mõjutada

Lavrov ütles Berliini ühes mõttekojas esinedes, et Vene valitsus on meelitatud sellest, et paljude rahvusvaheliste luureteenistuste arvates on Moskval jõudu ja võimu mõjutada demokraatlike valitsuste saatust.

Vene president Vladimir Putin ütles eelmisel kuul, et häkkerid võivad tulla igast riigist. Ta möönis, et teoreetiliselt on võimalik, et mõni patriootlikult meelestatud häkker võib otsustada tegutseda nende vastu, kes on Venemaa suhtes kriitilised.

Ta kinnitas samas, et Moskva ei sekku kunagi sellesse riiklikul tasandil.

Käsitledes Saksa valimisi, ütles Lavrov: "Me oleme meelitatud sellest, et inimesed püüavad kujutada meid riigina, mis võib otsustada kogu maailma - USA, Saksamaa - saatuse."

Lavrov nimetas Venemaa-suunalisi häkkimissüüdistusi väga destruktiivseks lähenemiseks, märkides, et need on lekitused ja valinformatsioon.

Näiteks Ameerika puhul ei ole kaheksa kuud kestnud uurimine tuvastanud ainsatki konkreetset fakti, mis tõestaks Venemaa sekkumist presidendivalimistesse, sõnas Lavrov.