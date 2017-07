Kuningas: Brexit tekitab Hispaania firmades ebakindlust

Kuningas külastas Londoni ärikeskust enne kohtumist peaminister Theresa Mayga.

"Me ei saa eitada, et Suurbritannia otsusega lahkuda EL-ist loodi stsenaarium, mis on tekitanud ebakindlust ja kahtlusi mitmetes suuremates ettevõtetes ja iseäranis meie väikeste ja keskmiste firmade seas," ütles monarh.

"Me peame tagama, et läbirääkimised vähendavad seda ebakindlust miinimumini. See on hädavajalik, et meie tulevaste suhete raamistik looks tingimused tihedamateks kaubandussuheteks, üritades takistusi minimeerida," sõnas Felipe.

Hispaania on Suurbritannias üks suuremaid investoreid, panganduses on Hispaania Suurbritannias USA järel suuruselt teine investor.

Suurbritannia on Hispaania suuruselt teine investor, moodustades 12 protsenti kõigist välisinvesteeringutest. Need investeeringud on loonud Hispaanias ligi 110 tuhat töökohta, ütles Felipe.

Üritusel olid kohal suurimate Hispaania ettevõtete, nende seas Santanderi ja Sabadelli, Inditexi (Zara) ja Ferroviali esindajad.

Hispaania kuningas palus Briti võimudelt ka kindlust rohkem kui sajale tuhandele Ühendkuningriigis elavale hispaanlasele. Hispaanias elab umbes 300 tuhat britti.