Elanikud pooldasid loodava Setomaa valla jäämist Võru maakonda

Neljapäeva õhtul lõppes loodavas Setomaa vallas rahvaküsitlus, millel said Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga elanikud öelda, kas nad soovivad tulevase Setomaa valla kuulumist Põlva või Võru maakonda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Setomaa valla moodustamise otsustas jaanuaris korraldatud rahvaküsitlus. Keskpäeval Põlvamaal Mikitamäel hääletamas käinud tõdesid, et jaksu taas hääletama minna enam ei olegi. Kella 12-ks oli vallavalitsuses käinud hääletamas 20 inimest.

"Tänase küsitluse valguses tuleb välja, et maakondadel on ikka väga suur tähtsus. Ja kui me vaatame kogu haldusreformi loogikat, siis ega lõpptulemust me ei tea," rääkis Mikitamäe vallasekretär Aleksander Sven Esse päeval, lootes, et valima läheb maksimaalselt palju inimesi.

"Aga maksimumi ei tule. Inimesed on väsinud hääletamast," tõdes ta.

Mikitamäest kümne kilomeetri kaugusel Värskas oli hääletajaid rohkem. Keskpäevaks kaldus 60 hääletaja valik Põlvamaale jäämise poole. Oli aga ka neid, kes ei osanud otsust langetada ja küsisid nõu valimiskomisjonilt.

"Põlva. Ma tean muidugi ka väga veenvaid fakte selle kohta, miks võiks Setomaa vald hakata kuuluma Võru maakonda, aga minu süda ütleb ikkagi, et ta võiks Põlva maakonda kuuluda. Kui ta jääb Võru maakonda, siis ega sellest midagi juhtu. Siis lähme ikka ühise Setomaana edasi," rääkis Värska elanik Meelike Kruusamäe.

Võrumaal asuvas Meremäe vallas on meelolud hoopis ülevamad - Meremäe otsustas sarnaselt Mikitamäele pöörduda valitsuse vastu kohtusse, kuna vald ei nõustu Setomaa vallaga sundliitmisega. Ehkki vald liitmisega ei nõustu, oli keskpäevaks hääletanuid ligi 120 inimest. Meremäel soovib rahvas Võrumaale jääda.

"Lähtudes sellest, et on ka riigireform käimas ja maavalitsuste ja maakondade osatähtsus ja tähendus järjest väheneb, siis tänasel hääletusel või sellel, kas Setomaa kuulub Põlvamaa koosseisu või Võrumaa koosseisu, pole inimeste seisukohtalt praktilist vahet. See on võib-olla, jah, selline emotsionaalne," arutles Meremäe valla endine vallavanem Rein Järvelill.

"Räägiti, et midagi ei muutu, aga olen harjunud Võrumaal käima. Võru on nagu kodulinn, lähedal. Osad inimesed ütlesid, et nad pole kunagi elus Põlvas üldse käinudki," rääkis Meremäe elanik Mati Ilves.

Õhtul selgunud valimistulemuste kohaselt pooldavad tulevase Setomaa valla elanikud kuulumist Võru maakonda. Küsitluses osales 31,5 protsenti loodava valla elanikest, kellest 59,1 protsenti pooldas Võrumaad.

Põlva maakonna poolt hääletas 409 inimest, Võru maakonna poolt 591.

Põlva maavanem Igor Taro selgitas kell 21 "Aktuaalsele kaamerale" Põlva maakonna häälte jagunemist. "Meil on Värska vallas 73 protsenti hääletanud Põlva maakonda jäämise poolt, ülejäänud Võru maakonnaga ühinemise poolt. Mikitamäe vallas oli Põlva maakonda jäämise poolt 91 protsenti ja valimisaktiivsus oli 21,5 protsenti. Värska vallas oli aktiivsus 27,2 protsenti," selgitas Taro.

"Kui vaatame eilset päeva, kus e-hääled jagunesid nii, et Põlva maakonna poole peal oli aktiivsus üheksa protsenti ja Võru maakonna poole peal 15 protsenti, siis ma ütleks, et väga palju oleneb sellest, milline on Võru maakonna aktiivsus," lisas ta.

Taro sõnul saavad võrukad ja põlvakad loodavas Setomaa vallas omavahel hakkama.

"Setod on alati saanud hakkama ka kahes maakonnas, mingit probleemi ei teki omavahelise läbisaamise osas. Inimeste jaoks on see emotsiooni küsimus, minu jaoks maavanemana on see riigihalduslik küsimus. Setomaa näide on väga ilmekas selles mõttes, et tuleb järgmise sammuna lahendada ka maakondade teema, sest seda jama me praegu siin üritame kuidagi käsitsirežiimis lahendada," rääkis Taro.

Riigihalduse minister teeb nüüd valitsusele ettepaneku määrata Setomaa vald Võru maakonda.

"Inimesed on oma otsuse teinud ja valik langes Võrumaa kasuks. Kuna valitsus andis elanikele võimaluse ise otsustada, siis tulemuse põhjal teengi valitsusele ettepaneku määrata Setomaa vald Võrumaale," ütles Aab.

Tekkiva Setomaa valla kogupindala on 460,8 ruutkilomeetrit ja rahvaarv 3577.