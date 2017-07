Heinsalu: Savisaare esikoht üldnimekirjas oleks sümboolse tähendusega

Heinsalu sõnul on valijate jaoks tähtsad ringkondade nimekirjad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui me räägime nn esinumbrist, siis me räägime ülelinnalisest nimekirjast. Valija jaoks on olulised ikkagi need nimekirjad, mis on ringkondades. Need pannakse üles kabiinides ja need on aluseks e-hääletamisel. Ülelinnaline nimekiri on pigem valimistulemuse väljaselgitamise instrument. Kindlasti tal oma tähendus on, aga valija hääletab ikkagi ringkondade nimekirjade alusel," selgitas Heinsalu.