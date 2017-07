Reedel sadu väheneb, kuid ilm läheb veidi jahedamaks

Ilm on paranemas ning reedel sajuvõimalus väheneb.

Eeloleval ööl liigub tihe vihmasadu mandrilt aeglaselt ida suunas, sadu on kohati tugev ning mõnda aega paugub ka äike. Samal ajal lääne poolt ilm paraneb. Tuul puhub läänest ja loodest 3 kuni 10, rannikul ja Ida-Eestis iiliti 14 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 12 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta, ida pool on pilvisem ning mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loodetuul 4 kuni 10, põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 14 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib hoovihma sadada. Puhub lääne- ja loodetuul 3 kuni 9, põhjarannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Sooja on 15 kuni 20 kraadi.

Õhtul jääb kõikjal pilvi vähemaks ja saju tõenäosus väheneb ka Ida-Eestis. Tuul puhub loodest ja läänest 2 kuni 8, põhjarannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 16 kraadi.

Laupäeva öösel on Eesti kohal lauge kõrgrõhuhari ja ilm on sajuta, päeval liigub piki Venemaad madalrõhkkond ning Eestis areneb selle läheduses hoovihmapilvi. Öösel on sooja 6 kraadist sisemaal 13 kraadini mere ääres, päeval 17 kuni 20 kraadi.

Pühapäeval tugevneb kõrgrõhkkonna mõju ning sajuvõimalus on väike. Öö sarnaneb laupäevale, päev on kaks-kolm kraadi soojem.

Esmaspäeval ja teisipäeval kannavad madalrõhulohud just päevasel ajal üle Eesti hoovihmapilvi. Öösiti on sooja keskmiselt 10, päeval 18-19 kraadi.